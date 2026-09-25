Nhiều ưu đãi lãi suất và quà tặng khi trả góp điện thoại, laptop mùa tựu trường

Với mỗi học sinh hay tân sinh viên, chiếc laptop, máy tính bảng gần như đã trở thành hành trang “nhất định phải có” trong mùa tựu trường. Tuy nhiên, khi giá thiết bị công nghệ có xu hướng ngày càng tăng cao, bài toán cân đối chi tiêu càng khiến nhiều phụ huynh thêm cân đo đong đếm.

Nhu cầu thiết bị công nghệ cấp thiết đối với học sinh, sinh viên

Laptop, máy tính bảng hay điện thoại không còn chỉ là thiết bị tiện ích mà dần trở thành công cụ không thể thiếu phục vụ việc học, từ làm bài, nghiên cứu tài liệu đến tiếp cận các nền tảng và ứng dụng công nghệ mới.

Tuy nhiên, mùa nhập học năm nay chứng kiến mặt bằng giá thiết bị công nghệ có nhiều biến động do ảnh hưởng từ nhu cầu đầu tư cho hạ tầng AI trên toàn cầu. Không chỉ MacBook, iPad của Apple, nhiều mẫu laptop Windows cũng đã tăng giá mạnh trong thời gian qua. Tại Việt Nam, một số dòng laptop phổ thông trước đây có giá khoảng 13-15 triệu đồng nay đã dịch chuyển lên mức 15-18 triệu đồng với cấu hình tương đương.

Khi chi phí đầu vào tăng, áp lực cuối cùng cũng dần phản ánh vào giá bán thiết bị đến tay người tiêu dùng. Với học sinh, sinh viên, một chiếc laptop phù hợp với ngành học có thể có giá từ vài chục triệu đồng, trong khi gia đình còn phải cùng lúc lo học phí, tiền thuê trọ, sinh hoạt phí, sách vở và nhiều khoản chi ban đầu khác. Khi giá thiết bị điện tử tăng, việc lựa chọn một thiết bị vừa đáp ứng nhu cầu học tập vừa nằm trong khả năng chi trả càng trở thành bài toán cần tính toán kỹ.

Trong bối cảnh trên, nhiều gia đình có xu hướng tìm kiếm giải pháp giúp phân bổ chi phí thay vì phải thanh toán toàn bộ giá trị thiết bị ngay một lần. Mua trả góp được xem là phương án đáng cân nhắc và dễ tiếp cận với phần lớn hộ gia đình và người trẻ bởi ưu điểm về phương thức thanh toán, xét duyệt nhanh chóng, giúp nhiều phụ huynh chủ động hơn về dòng tiền trong giai đoạn đầu năm học.

Sau mỗi quyết định mua sắm là bài toán “cân não” của cả gia đình

Từ nay đến 31/10/2026, FE CREDIT (thành viên hệ sinh thái tài chính VPBank) đã chủ động triển khai chương trình “Cứ gật đầu với con, còn lại để FE CREDIT,” mang đến các giải pháp tài chính ưu đãi đáp ứng đa dạng nhu cầu như mua xe máy, thiết bị công nghệ, giải pháp tiền mặt linh hoạt cùng hàng nghìn quà tặng thiết thực, có tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đồng.

FE CREDIT, thành viên hệ sinh thái tài chính VPBank, đồng hành cùng mùa tựu trường với loạt ưu đãi có tổng giá trị lên đến 2,5 tỷ đồng dành cho phụ huynh, học sinh và sinh viên. (Ảnh: Vietnam+)

Không chỉ ưu đãi lãi suất dành cho Gen Z từ 18 - 20 tuổi khi trả góp điện thoại, laptop, máy tính bảng. Từ 01/08 đến 30/09, khi mua sắm tại FPT Shop, 800 khách hàng sớm nhất có hợp đồng vay mua laptop trả góp đủ điều kiện có thể nhận ưu đãi giảm trực tiếp 150.000-200.000 đồng tùy giá trị máy và thời điểm áp dụng.

Đặc biệt, trong tháng 10/2026, khi trả góp các dòng iPhone mới với khoản vay trên 10 triệu đồng, người tiêu dùng cũng có cơ hội nhận ưu đãi giảm 200.000 đồng theo điều kiện chương trình.

Ngoài ra, tại Viettel Store, 500 khách hàng sớm nhất có hợp đồng mua laptop hoặc máy tính bảng trả góp với giá trị từ 10 triệu đồng trở lên sẽ có cơ hội nhận e-voucher Urbox trị giá 200.000 đồng trong giai đoạn từ 01/08 đến 30/09.

Bên cạnh các khoản vay mua thiết bị công nghệ, FE CREDIT cũng triển khai chương trình dành cho khách hàng đăng ký các giải pháp tiền mặt hoặc tiền mặt linh hoạt qua thẻ tín dụng FE CREDIT có giá trị từ 20 triệu đồng. Theo thể lệ, từ 01/08 đến 31/10/2026, khách hàng đáp ứng điều kiện và đăng ký thông qua các kênh được quy định như website, qua tổng đài có tư vấn viên, kênh TikTok chính thức hoặc Zalo OA của FE CREDIT, sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng 30 máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G 4GB/64GB, trị giá 5 triệu đồng mỗi giải.

Ngoài ra, từ 01/08 đến 30/09/2026, người tiêu dùng còn có cơ hội nhận hơn 5.000 e-voucher Urbox 200.000 đồng khi lựa chọn giải pháp tiền mặt linh hoạt thông qua các kênh trực tiếp, trực tuyến hoặc ứng dụng tài chính đa nhiệm FE ONLINE 2.0.

Trong tháng 9, FE CREDIT cũng đã trao thưởng cho những khách hàng may mắn đầu tiên. Anh Bùi Tá Lang, ngụ phường Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Là khách hàng của FE CREDIT từ lâu, tôi đã nhiều lần mua điện thoại trả góp và rất hài lòng với dịch vụ của công ty. Lần này, tôi chọn giải pháp tiền mặt và may mắn trúng thưởng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab. Với món quà giá trị này, tôi sẽ tặng lại cho con để sử dụng cho việc học tập và giải trí.”

Từ thiết bị công nghệ đến các nhu cầu chi tiêu khác trong mùa tựu trường, FE CREDIT xây dựng chuỗi ưu đãi “Cứ gật đầu với con, còn lại để FE CREDIT” theo từng nhóm nhu cầu, đồng thời mở rộng điểm tiếp cận đa dạng, từ siêu thị, cửa hàng liên kết ở nhiều tỉnh thành đến các kênh trực tuyến và nền tảng mạng xã hội.

Qua đó, người tiêu dùng trên cả nước dù ở đâu cũng có thể chủ động tìm hiểu thông tin và nhận tư vấn về điều kiện, phương thức đăng ký cũng như cách quản lý khoản vay trước khi lựa chọn giải pháp tài chính phù hợp để chuẩn bị tốt hơn cho những kế hoạch trong mùa tựu trường./.

Mùa tựu trường, giỏ hàng trực tuyến thêm đa dạng sản phẩm kích cỡ lớn Những cải thiện về lựa chọn sản phẩm, chi phí vận chuyển và dịch vụ giao hàng đang góp phần thay đổi thói quen mua sắm với nhóm hàng vốn được xem là khó mua được online.