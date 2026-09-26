Điện máy gia dụng Hòa Phát đạt chứng nhận CB của TÜV SÜD, hướng tới xuất khẩu

Ngày 25/9/2026, Công ty cổ phần Điện máy Gia dụng Hòa Phát Hà Nam nhận chứng nhận CB do TÜV SÜD cấp cho các mẫu bếp từ Funiki và ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn TÜV SÜD Việt Nam về thử nghiệm, chứng nhận và tiếp cận thị trường quốc tế, chuẩn bị cho định hướng sản xuất OEM/ODM và xuất khẩu.

Ông Lionel Montarges, Phó Chủ tịch Bộ phận Dịch vụ Sản phẩm, Công ty TÜV SÜD Việt Nam cho biết: "Chứng nhận CB cho các mẫu bếp từ là kết quả của quá trình đánh giá độc lập theo các tiêu chuẩn an toàn IEC được quốc tế công nhận, xác nhận sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và an toàn liên quan. Với biên bản ghi nhớ ký hôm nay, TÜV SÜD sẽ đồng hành cùng Hòa Phát trong thử nghiệm, chứng nhận và các thủ tục tiếp cận thị trường, mở ra cơ hội cho sản phẩm sản xuất tại Việt Nam tham gia nhiều thị trường quốc tế."

Sản phẩm nhận chứng nhận lần này gồm các mẫu bếp từ đơn và bếp từ đôi mang thương hiệu Funiki, được sản xuất tại Nhà máy Điện máy gia dụng Hòa Phát Hà Nam. TÜV SÜD đã thực hiện thử nghiệm và cấp chứng nhận cho các sản phẩm vào ngày 25/8/2026 theo IEC 60335-1 về yêu cầu an toàn chung đối với thiết bị điện gia dụng và IEC 60335-2-9 về các yêu cầu an toàn riêng đối với thiết bị nấu, cùng các sửa đổi liên quan.

Chứng nhận CB thuộc hệ thống IECEE CB Scheme, chương trình quốc tế đánh giá sự phù hợp đối với thiết bị và linh kiện điện, điện tử dựa trên các tiêu chuẩn IEC, hiện có hơn 50 quốc gia tham gia. Chứng nhận và báo cáo thử nghiệm CB được dùng làm cơ sở đánh giá sản phẩm tại các quốc gia thành viên, giúp đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian tiếp cận các thị trường mới.

Trước bếp từ, các mẫu máy lọc nước Hòa Phát đã nhận chứng nhận CB ngày 19/01/2025, cũng do TÜV SÜD thử nghiệm và cấp theo bộ tiêu chuẩn IEC 60335-1 cùng các sửa đổi liên quan.

Hòa Phát xem TÜV SÜD là đối tác tin cậy trong lĩnh vực an toàn điện, chứng nhận CB và hỗ trợ tiếp cận thị trường quốc tế. (Ảnh: Vietnam+)

Cùng với việc trao chứng nhận, hai bên ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong thử nghiệm, chứng nhận, tuân thủ và tiếp cận thị trường toàn cầu. Hòa Phát xem TÜV SÜD là đối tác tin cậy trong lĩnh vực an toàn điện, chứng nhận CB và hỗ trợ tiếp cận thị trường quốc tế, tùy yêu cầu của từng dự án.

Theo biên bản ghi nhớ, TÜV SÜD Việt Nam giới thiệu Hòa Phát tới mạng lưới phòng thử nghiệm toàn cầu, tổ chức chứng nhận và các đơn vị thành viên của tập đoàn tại nhiều quốc gia, tùy nhu cầu của từng thị trường. Hai bên cùng trao đổi thông tin kỹ thuật, cử chuyên gia và phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo về tiêu chuẩn, quy định, thử nghiệm và chứng nhận.

Ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Điện máy Gia dụng Hòa Phát Hà Nam chia sẻ: "Tập đoàn Hòa Phát là một tập đoàn chuyên về sản xuất công nghiệp. Vì vậy, chúng tôi tham gia lĩnh vực điện máy gia dụng với nguyên tắc lấy tự chủ sản xuất làm nền tảng, để phát triển các sản phẩm mang thương hiệu Hòa Phát cho thị trường nội địa, đồng thời hướng tới trở thành đơn vị chuyên OEM/ODM các sản phẩm gia dụng cho các thương hiệu của Việt Nam và các nước khác."

Hai bên ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong thử nghiệm, chứng nhận, tuân thủ và tiếp cận thị trường toàn cầu. (Ảnh: Vietnam+)

TÜV SÜD là tập đoàn quốc tế trong lĩnh vực thử nghiệm, giám định và chứng nhận, có trụ sở chính tại Đức, thành lập từ năm 1866. Với hơn 30.000 nhân sự làm việc tại trên 1.000 văn phòng và phòng thử nghiệm ở hơn 50 quốc gia, TÜV SÜD cung cấp các giải pháp về an toàn, bảo mật, bền vững và quản lý rủi ro công nghệ cho doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Sản phẩm điện máy gia dụng của Hòa Phát được phát triển và sản xuất tại Nhà máy Điện máy gia dụng Hòa Phát Hà Nam, Khu công nghiệp Hòa Mạc, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình. Nhà máy gồm bốn khu vực chính là nhà máy lắp ráp, xưởng nhựa, xưởng cơ khí và kho trung tâm, công suất 1-1,5 triệu sản phẩm mỗi năm. Dây chuyền sử dụng thiết bị của Panasonic, kèm hệ thống phòng sạch phục vụ các thị trường có yêu cầu khắt khe.

Điện máy Gia dụng Hòa Phát đang làm chủ công nghệ sản xuất bo mạch cho sản phẩm gia dụng, tăng tỷ lệ nội địa hóa và chủ động nguồn cung linh kiện, hướng tới cung cấp giải pháp sản xuất tổng thể cho khách hàng OEM/ODM và mở rộng sang thị trường quốc tế./.

Hòa Phát hợp tác với TÜV SÜD kiểm định và chứng nhận chất lượng ray đường sắt Tập đoàn Hòa Phát ký kết hợp tác với TÜV SÜD để kiểm định và chứng nhận thép ray chất lượng cao, mở rộng thị trường đường sắt hiện đại toàn cầu.