Visa tiếp tục đầu tư công nghệ, mở rộng hợp tác tại Việt Nam

Visa - Công ty công nghệ thanh toán điện tử tái khẳng định cam kết lâu dài tại Việt Nam thông qua việc tiếp tục đầu tư vào công nghệ, hạ tầng số và mở rộng các quan hệ hợp tác chiến lược, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế và số hóa của đất nước.

Thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế số của Việt Nam

Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ diễn ra tại New York bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA), Visa tham gia các cuộc thảo luận về thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đồng thời, Visa mở rộng hợp tác với Sun Group và Vietnam Airlines, hướng tới mở ra những cơ hội mới cho các lĩnh vực du lịch, hàng không và thương mại số.

Với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ, các hoạt động hợp tác thể hiện sự đồng thuận trong việc tăng cường quan hệ kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng dư địa tăng trưởng.

Trong hơn ba thập kỷ, Visa đã đồng hành cùng các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy thương mại số, củng cố hệ sinh thái thanh toán và kết nối Việt Nam với các cơ hội trong nước, khu vực và toàn cầu.

“Trong ba thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được những bước tiến ấn tượng nhờ đầu tư bền bỉ, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế. Visa tự hào là một phần trong hành trình đó và cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Khi Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng nền kinh tế số phát triển và củng cố vị thế là điểm đến du lịch, hàng không và đầu tư, chúng tôi sẽ tiếp tục dành nguồn lực cho các mối quan hệ hợp tác, công nghệ và năng lực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng, nâng cao trải nghiệm du lịch và mở rộng cơ hội tham gia vào nền kinh tế số,” bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa tại Việt Nam và Lào, chia sẻ.

Hoạt động của Visa tại Việt Nam đồng hành cùng các ưu tiên quốc gia về chuyển đổi số, tài chính toàn diện và thương mại số an toàn. Thông qua hợp tác với khu vực công và khu vực tư nhân, Visa mang đến năng lực và kinh nghiệm toàn cầu trong các lĩnh vực thanh toán, an ninh mạng, phòng chống gian lận, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và định danh số, góp phần nâng cao năng lực của hệ sinh thái số Việt Nam.

Tại Diễn đàn ACCA-VIFC 2026 tại Việt Nam, Visa chia sẻ góc nhìn và kinh nghiệm quốc tế về vai trò của hạ tầng số đáng tin cậy trong thúc đẩy đổi mới tài chính, thu hút đầu tư và mở rộng liên kết của Việt Nam với các thị trường toàn cầu.

Visa tiếp tục hợp tác với các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính và đối tác trong ngành nhằm xây dựng hệ sinh thái thanh toán an toàn, kết nối và toàn diện, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, đầu tư và mở rộng khả năng tham gia vào nền kinh tế số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Robert (Bobby) Thomson, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng phụ trách Quan hệ Chính phủ Toàn cầu của Tập đoàn VISA. (Ảnh: Thanh Tuấn – PV TTXVN tại Mỹ)

Visa cũng hỗ trợ các doanh nghiệp ở mọi quy mô thông qua các giải pháp thương mại số và thanh toán xuyên biên giới, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận khách hàng, nhà cung cấp và các cơ hội kinh doanh trên toàn thế giới.

Mở rộng hợp tác, thúc đẩy tăng trưởng du lịch

Du lịch tiếp tục là một động lực quan trọng của phát triển kinh tế Việt Nam, góp phần tạo việc làm, hỗ trợ hoạt động kinh doanh và thu hút đầu tư trên cả nước.

Trong khuôn khổ các hoạt động trong tuần, Visa đã ký các Biên bản ghi nhớ (MoU) với Sun Group và Vietnam Airlines nhằm mở rộng hợp tác về thanh toán, công nghệ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Với Sun Group, Visa sẽ hỗ trợ các sáng kiến chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch thông qua năng lực về thanh toán, phân tích dữ liệu, AI, an ninh mạng và tương tác khách hàng.

Quan hệ hợp tác này được xây dựng trên nền tảng hợp tác hiện có xoay quanh Visit Vietnam, thuộc hệ sinh thái du lịch số quốc gia do Sun Group phát triển và vận hành, được bảo trợ bởi Chính phủ, đồng hành cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA).

Visa cũng mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với Vietnam Airlines, tiếp nối hợp tác được thiết lập từ năm 2023 trong lĩnh vực thanh toán số và phát triển hệ sinh thái du lịch, cùng các giải pháp thanh toán thương mại, khách hàng thân thiết và thẻ đồng thương hiệu.

Hai bên sẽ cùng nghiên cứu các cơ hội nhằm mang đến trải nghiệm thuận tiện, an toàn và nhất quán hơn cho du khách trong nước và quốc tế, đồng thời mở rộng khả năng hội nhập của Việt Nam với các thị trường trong khu vực và toàn cầu.

Phát huy nền tảng hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Visa cam kết đồng hành cùng các mục tiêu phát triển số, du lịch và kinh tế của đất nước thông qua hạ tầng đáng tin cậy, đổi mới sáng tạo và các quan hệ hợp tác chiến lược.

Trong thời gian tới, Diễn đàn Giải pháp Quản lý Chi phí Công tác Doanh nghiệp sẽ tiếp nối định hướng của Visa đối với hệ sinh thái du lịch công vụ, tập trung vào cách các giải pháp thanh toán số và thẻ doanh nghiệp có thể giúp doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh tế, tối ưu hóa chi tiêu cho công tác và giải trí (Travel & Entertainment-T&E), đồng thời gia tăng giá trị từ các chuyến công tác.

Thông qua việc mở rộng giao thương và cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, người dùng Việt Nam trên thị trường khu vực và toàn cầu, Visa góp phần phát triển nền kinh tế số toàn diện và bền vững hơn./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại diện một số tập đoàn kinh tế tại Hoa Kỳ Sáng 23/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo Ngân hàng JPMorgan Chase và Tập đoàn Visa.