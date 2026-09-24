Ngày 24/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã tiếp Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam Chris Helzer.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được và sự phát triển của Đại học Fulbright Việt Nam thời gian qua, đưa Đại học trở thành một trong những biểu tượng sinh động trong hợp tác giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao, Thứ trưởng mong muốn Đại học Fulbright Việt Nam tiếp tục đổi mới, mở rộng lĩnh vực và nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, đóng góp phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam cũng như góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Thứ trưởng khẳng định Bộ Ngoại giao luôn hợp tác, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Đại học Fulbright Việt Nam phát huy tối đa hiệu quả và sứ mệnh của mình, đóng góp làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Ông Chris Helzer, Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam cảm ơn sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Ngoại giao nói riêng đối với Đại học thời gian qua.

Chia sẻ về những kết quả phát triển và đào tạo sinh viên của Đại học trong thời gian vừa qua, Ông Chris Helzer cho biết công trình xây dựng khuôn viên mới của Trường tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đang được triển khai đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành giai đoạn đầu cơ sở mới vào tháng 10/2026, tạo điều kiện thuận lợi để Đại học tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Nhất trí với những nội dung trao đổi của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, ông Helzer nhấn mạnh Đại học Fulbright Việt Nam đã và đang tiếp tục nỗ lực mở rộng các chương trình giáo dục, đào tạo đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Việt Nam, trong đó có việc phát triển chương trình mới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ…; đồng thời khẳng định Đại học Fulbright cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ tiến trình đổi mới mô hình phát triển./.

Phát huy nguồn lực trí thức Việt Nam tại Hoa Kỳ cho sự phát triển của đất nước Tiến sỹ Huỳnh Thế Du cho rằng lực lượng sinh viên và nhà nghiên cứu tại Hoa Kỳ là “những đại sứ tri thức” và là mắt xích trực tiếp nhất kết nối hệ sinh thái giáo dục, đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

​

​