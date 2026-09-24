Phổ biến kiến thức về phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng

Chiều 24/9, tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy (Lâm Đồng), Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Phòng PA05 (An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao), Công an tỉnh tổ chức trao học bổng và tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng cho học sinh.

Ban tổ chức đã tặng 10 suất quà cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2025- 2026 tại các Trường Trung học phổ thông: Chuyên Trần Hưng Đạo; Phan Bội Châu - Phan Thiết; Phan Thiết; Phan Chu Trinh - Phan Thiết và Bùi Thị Xuân - Mũi Né; mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, chương trình còn trao tặng 73 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập tiêu biểu tại các trường học khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng Tôn Thị Ngọc Hạnh cho biết: Những suất học bổng tuy giá trị không lớn nhưng là nguồn động viên, khích lệ nhằm giúp các em giảm bớt khó khăn, có thêm điều kiện học tập trong năm học mới.

Chương trình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các cấp, ngành đối với sự nghiệp giáo dục, công tác chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Lâm Đồng; qua đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài.

Em Lê Hoàng Khánh, lớp 12 Sinh, Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo chia sẻ: Ngay khi bước vào năm học mới, em đã nhận được học bổng nên cảm thấy rất vui và có thêm động lực để cố gắng. Em sẽ nỗ lực học tập thật tốt, đạt được mục tiêu đề ra.

Chương trình còn lồng ghép tuyên truyền về an ninh mạng, phòng chống lừa đảo trực tuyến thu hút cho gần 300 học sinh, phụ huynh, giáo viên tham dự. Tại chương trình, cán bộ Phòng PA05 đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an ninh mạng, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các hình thức lừa đảo trực tuyến đang diễn ra phổ biến hiện nay.

Nội dung tuyên truyền được truyền tải sinh động, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi học sinh góp phần giúp các em và phụ huynh trang bị thêm kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin và sử dụng các nền tảng trực tuyến. Đây là những kiến thức cần thiết trong bối cảnh học sinh ngày càng sử dụng Internet và mạng xã hội phục vụ học tập, giao tiếp và giải trí nhiều hơn.

Theo kế hoạch, ngày 25/9, chương trình sẽ tiếp tục trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” và tuyên truyền an ninh mạng cho 245 sinh viên tại Trường Đại học Phan Thiết.

Sáng cùng ngày, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Chùa Tâm Ấn (phường Xuân Hương- Đà Lạt) trao tặng 200 phần quà Trung thu cho các em thiếu nhi tại Trường Mầm non Hồng Sơn, xã Hồng Sơn (Lâm Đồng).

Đây không chỉ là dịp vui chơi của thiếu nhi mà còn thể hiện sự chung tay chăm lo, chia sẻ với trẻ em ở những nơi còn nhiều khó khăn./.

Việt Nam đề xuất lập nhóm công tác chống lừa đảo xuyên quốc gia Đấu tranh với loại tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân và góp phần bảo đảm an ninh, nền tảng phát triển của mỗi quốc gia và an toàn của không gian số.

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