Điện Biên sắp khai hội ẩm thực, quảng bá hương vị vùng cao

Từ ngày 25-28/9/2026, tại phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ, Liên hoan ẩm thực tỉnh Điện Biên năm 2026 sẽ diễn ra với chủ đề “Điện Biên-Hương sắc vùng cao-Tinh hoa ẩm thực.”

Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 100 gian hàng, mang đến không gian thưởng thức, trải nghiệm và giao lưu văn hóa ẩm thực đa dạng cho người dân, du khách.

Liên hoan do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 27/9. Đây là dịp để giới thiệu, tôn vinh những giá trị đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của các dân tộc trên địa bàn; đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Điện Biên, góp phần gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Theo Ban Tổ chức, chương trình khai mạc Liên hoan diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 25/9, gồm các nội dung văn nghệ chào mừng, phát biểu khai mạc, nghi thức khai mạc và chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Hơn 100 gian hàng, hội tụ hương vị ba miền

Điểm nhấn của Liên hoan là không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa ẩm thực với sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, hợp tác xã, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh cùng các chuyên gia ẩm thực.

Các gian hàng được bố trí theo những khu vực ẩm thực miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Điện Biên. Bên cạnh các món ăn, đặc sản truyền thống, nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm đặc trưng địa phương cũng được giới thiệu tới người dân và du khách.

Không gian này được kỳ vọng tạo nên bức tranh ẩm thực đa sắc màu, trong đó những hương vị vùng cao của Điện Biên giữ vai trò điểm nhấn. Từ nguồn nguyên liệu gắn với đời sống sản xuất của đồng bào các dân tộc, nhiều món ăn được chế biến theo phương thức truyền thống, thể hiện sự khéo léo và nét văn hóa riêng của từng cộng đồng.

Liên hoan ẩm thực Điện Biên năm 2024. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Không chỉ thưởng thức món ăn, du khách còn có cơ hội trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm quy trình chế biến một số đặc sản như khẩu xén, bánh dày, thịt hun khói, xôi nếp nương, cá nướng và các món ăn đặc trưng của địa phương. Trong đó, phường Điện Biên Phủ được giao tổ chức trình diễn giã bánh giầy dân tộc Mông, qua đó giúp người tham dự hiểu thêm về một nét sinh hoạt văn hóa truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Cùng với hoạt động ẩm thực, Liên hoan tổ chức các chương trình biểu diễn, giao lưu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống. Những hoạt động này góp phần tạo nên không gian giao lưu cộng đồng, giúp ẩm thực không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ món ăn mà còn trở thành một phần của đời sống văn hóa.

Ban Tổ chức cũng sẽ chấm và trao giải cho các gian hàng ấn tượng. Tiêu chí tập trung vào hình thức trang trí, chất lượng và sự hấp dẫn của món ăn, tính độc đáo của sản phẩm ẩm thực cũng như cách thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thu hút khách tham quan.

Kết nối ẩm thực với phát triển du lịch

Theo định hướng của tỉnh, Liên hoan không chỉ là hoạt động quảng bá, giới thiệu món ăn mà còn hướng tới tăng cường sự kết nối giữa sản phẩm ẩm thực với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các điểm du lịch cộng đồng.

Thông qua sự kiện, các đơn vị có cơ hội giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng mạng lưới tiêu thụ. Đây cũng là cơ sở để khuyến khích xây dựng các tour, tuyến du lịch gắn với trải nghiệm ẩm thực, đưa việc thưởng thức và tìm hiểu món ăn truyền thống trở thành một nội dung trong hành trình khám phá Điện Biên.

Ẩm thực, từ nhu cầu đời thường, được khai thác như một trải nghiệm văn hóa. Mỗi món ăn có thể kể một câu chuyện về sản vật, tập quán sinh hoạt, kỹ thuật chế biến và đời sống cộng đồng. Qua đó, du khách có thêm cơ hội tìm hiểu bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn, đồng thời lưu giữ những trải nghiệm đặc biệt trong hành trình đến Điện Biên.

Sản phẩm mận của Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Việc quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, đặc sản và sản phẩm OCOP tại Liên hoan cũng được kỳ vọng góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản địa phương và từng bước xây dựng thương hiệu ẩm thực Điện Biên.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Liên hoan được tổ chức thiết thực, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; bảo đảm sự hài hòa giữa ẩm thực truyền thống với những cách thức sáng tạo hiện đại, đồng thời ưu tiên giới thiệu các món ăn đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn.

Các đơn vị tham gia phải bảo đảm chất lượng và nguồn gốc nguyên liệu, tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường. Những yêu cầu này nhằm tạo dựng không gian lễ hội văn minh, an toàn, thuận lợi cho người dân và du khách.

Với thông điệp “Một điểm hẹn-Nhiều hương vị-Trọn vẹn trải nghiệm,” Liên hoan ẩm thực tỉnh Điện Biên năm 2026 được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa, ẩm thực hấp dẫn trong những ngày cuối tháng 9, đồng thời góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của tỉnh.

Chương trình bế mạc dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 28/9/2026./.

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