Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh-Điểm đến hội tụ tinh hoa Ẩm thực

Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh năm 2025 với chủ đề “Quảng Ninh-Điểm đến hội tụ tinh hoa Ẩm thực” sẽ diễn ra tại Quảng trường Sun Carnival, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long từ ngày 30/10 đến ngày 2/11.

Đây là lần thứ 5 tỉnh Quảng Ninh tổ chức Liên hoan ẩm thực thường niên. Sự kiện do Sở Du lịch Quảng Ninh tổ chức nhằm đẩy mạnh kích cầu du lịch gắn với quảng bá, tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực đặc sắc của địa phương, sự kiện dự kiến thu hút khoảng 30-50 nghìn lượt khách.

Liên hoan được tổ chức nhằm tôn vinh và quảng bá giá trị ẩm thực truyền thống cũng như hiện đại của Quảng Ninh và các vùng miền trên cả nước, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa ẩm thực Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các đầu bếp, nghệ nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác, khẳng định tiềm năng phát triển du lịch ẩm thực của địa phương.

Với quy mô khoảng 200 gian hàng, Liên hoan được phân chia thành ba khu vực chính là gian hàng quốc tế với khoảng 50 gian; gian hàng Việt Nam tái hiện không gian ẩm thực Bắc-Trung-Nam với khoảng 50 gian và không gian ẩm thực Quảng Ninh với khoảng 100 gian, tập trung giới thiệu đặc sắc ẩm thực vùng biển và miền núi, mang đến không gian hội tụ, giao lưu và trải nghiệm ẩm thực đa sắc màu.

Trong khuôn khổ sự kiện, du khách sẽ có dịp khám phá những món ăn đặc sản nổi tiếng của Quảng Ninh, hải sản vùng Vịnh cùng nhiều sản vật độc đáo đến từ các vùng miền khác.

Điểm nhấn của Liên hoan là các hoạt động trình diễn chế biến món ăn, thi ẩm thực, xem biểu diễn pha chế cocktail bằng nguyên liệu địa phương, tham gia các buổi workshop miễn phí: học làm chả mực, bánh gật gù, nem chua, chả nem, bánh chưng..., trưng bày nghệ thuật ẩm thực sáng tạo cùng nhiều chương trình giao lưu, hội thảo về phát triển du lịch ẩm thực. Song song với đó là các chương trình biểu diễn nghệ thuật, lễ hội đường phố, góp phần tạo bầu không khí sôi động, hấp dẫn cho người dân và du khách.

Thông qua ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR/AR) du khách sẽ được khám phá các vùng nguyên liệu của tỉnh Quảng Ninh.

Nét mới và đặc sắc của sự kiện năm nay là khu vực ẩm thực quốc tế với sự hiện diện của các khách sạn, nhà hàng, điểm dịch vụ hàng đầu thế giới, hứa hẹn mang tới trải nghiệm dịch vụ ẩm thực đẳng cấp, phong phú, mới lạ, tạo nên không gian ẩm thực đa văn hóa.

Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2025 hứa hẹn trở thành sự kiện văn hóa-du lịch tiêu biểu, nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực các vùng miền nhằm tôn vinh và quảng bá giá trị ẩm thực truyền thống cũng như hiện đại của Quảng Ninh và các vùng miền trên cả nước, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa ẩm thực Việt Nam./.

