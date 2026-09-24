Lữ hành Việt Nam chuyển sang bứt phá chất lượng và chuỗi giá trị

Ngày 24/9, tại thành phố Quảng Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Lữ hành toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Đổi mới-Liên kết-Nâng tầm.”

Hội nghị thu hút khoảng 250 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp lữ hành, hàng không, lưu trú trên cả nước.

Đây là diễn đàn quan trọng nhằm nhận diện đa chiều những chuyển biến, điểm nghẽn của ngành du lịch; đồng thời xác lập hệ giải pháp đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 263/NQ-CP của Chính phủ.

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh Nguyễn Thị Mai Anh nhấn mạnh: Hội nghị Lữ hành toàn quốc năm 2026 diễn ra trong bối cảnh ngành Du lịch Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đối với Quảng Ninh, du lịch luôn là ngành kinh tế dịch vụ trọng điểm, đóng vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững. Việc đăng cai sự kiện quy mô toàn quốc lần này là cơ hội lớn để Quảng Ninh khẳng định hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, đẳng cấp; đồng thời trực tiếp giới thiệu những lợi thế nổi bật từ hệ thống sản phẩm du lịch biển đảo, văn hóa, sinh thái đến các sản phẩm mới đang được hoàn thiện.

Quảng Ninh cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư; sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp lữ hành trên cả nước để xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, chất lượng cao, mở rộng các tuyến du lịch liên vùng, liên quốc gia, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong khẳng định hoạt động lữ hành đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ và thực chất hơn.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Toàn ngành tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như định vị đúng vai trò của lữ hành và đổi mới phương thức quản lý; doanh nghiệp lữ hành không chỉ đơn thuần là đơn vị bán dịch vụ có sẵn, mà phải trở thành lực lượng tổ chức thị trường, kiến tạo sản phẩm và kết nối chuỗi giá trị; phát triển lực lượng doanh nghiệp du lịch mạnh, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 hình thành 15 tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, cạnh tranh quốc tế...

Việc cơ cấu lại thị trường và phát triển sản phẩm cần chuyển dịch tư duy từ việc "đo đếm bằng số lượt khách" sang nâng cao thời gian lưu trú, mức chi tiêu và tỷ lệ khách quay lại. Chuyển tư duy sản phẩm từ “địa phương có gì bán nấy” sang trải nghiệm khác biệt, khai thác chiều sâu văn hóa, di sản, du lịch xanh, du lịch đêm, MICE...

Việc liên kết phải đi vào thực chất, tạo ra sản phẩm cụ thể và thông suốt từ khâu visa, vận tải, lưu trú đến dịch vụ bổ trợ. Chất lượng, an toàn và phát triển xanh là những tiêu chuẩn bắt buộc, không thể đánh đổi.

Bày tỏ tin tưởng vào đà bứt phá của ngành trong thời gian tới, Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh khi doanh nghiệp lữ hành thực sự làm chủ thị trường, doanh nghiệp lớn phát huy vai trò dẫn dắt, doanh nghiệp nhỏ và cộng đồng cùng tham gia chuỗi giá trị, cùng sự kiến tạo minh bạch từ phía Nhà nước, lữ hành Việt Nam sẽ tạo được xung lực phát triển mới, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh trong năm 2027 và các năm tiếp theo.

Trước đó, trong khuôn khổ hội nghị, ngày 23/9, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình khảo sát (Famtrip) sản phẩm du lịch Quảng Ninh cho gần 100 doanh nghiệp lữ hành và chương trình kết nối doanh nghiệp B2B (mô hình kinh doanh thương mại giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp), góp phần nâng cao hiệu quả kích cầu, mở rộng thị trường./.

Quảng Ninh đưa sản phẩm du lịch đến gần hơn với doanh nghiệp lữ hành Không chỉ quảng bá điểm đến, Quảng Ninh sẽ đưa sản phẩm, dịch vụ và tour tuyến trực tiếp đến doanh nghiệp lữ hành tại Hội nghị Lữ hành toàn quốc, mở thêm cơ hội kết nối và đưa sản phẩm ra thị trường.