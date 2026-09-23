Lượng khách quốc tế đến Campuchia giảm gần một nửa trong 8 tháng đầu năm

Giá nhiên liệu tăng cao, cùng với những yếu tố mà Bộ Du lịch Campuchia gọi là “những thách thức trong nước” đã gây tác động tiêu cực đáng kể đến ngành du lịch nước này. Chỉ hơn 2 triệu lượt khách quốc tế đã đến thăm Campuchia trong 8 tháng đầu năm 2026, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo dữ liệu do bộ trên công bố ngày 23/9, Campuchia đã đón tổng cộng 2.252.698 lượt khách du lịch quốc tế từ tháng 1-8/2026, giảm 44,4% so với con số 4,05 triệu lượt khách ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái.

Trong số đó, có 588.051 lượt khách đến từ Trung Quốc (giảm 25,1%); 585.711 khách từ Việt Nam (giảm 27,6%); 129.876 lượt khách từ Mỹ (giảm 7,3%); 79.946 lượt khách từ Pháp (giảm 15,5%); 77.913 lượt khách từ Anh (giảm 14,2%) và 65.487 lượt khách từ Indonesia (giảm 35,9%).

Ông Khiev Thy, Chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn viên Du lịch Angkor, chia sẻ lượng khách quốc tế đến Campuchia đã sụt giảm đáng kể khi mà năm ngoái, một số hướng dẫn viên làm việc gần 20 ngày mỗi tháng còn năm nay họ chật vật mới tìm được việc làm trong bốn hoặc năm ngày mỗi tháng.

Sự sụt giảm lượng khách quốc tế đã tạo ra áp lực lớn đối với những người làm việc trong ngành du lịch Campuchia.

Nhằm thu hút thêm du khách Trung Quốc, Chính phủ Campuchia đã triển khai chính sách miễn thị thực cho tất cả những người sở hữu hộ chiếu Trung Quốc, bất kể họ đi trực tiếp từ Trung Quốc hay từ một quốc gia khác.

Theo chính sách này, công dân Trung Quốc nhập cảnh vào Campuchia được phép lưu trú tối đa 14 ngày trong thời gian triển khai chính sách kéo dài bốn tháng, từ ngày 15/6-15/10. Thỏa thuận này cho phép nhập cảnh nhiều lần.

Trong khi đó, theo Angkor Enterprise, tổng cộng 474.993 vé tham quan Công viên Khảo cổ Angkor đã được bán ra trong 8 tháng đầu năm, giảm 29,07% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu bán vé đạt 22,54 triệu USD, giảm 27,43%.

Ngày 23/9, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã công bố báo cáo điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Campuchia năm 2026 xuống còn 3,9%, thấp hơn mức dự báo 4,1% được đưa ra vào tháng Bảy. Nguyên nhân chính được đưa ra là do kết quả hoạt động của ngành du lịch kém hơn so với kỳ vọng./.

Du lịch Đông Nam Á có thể bị ảnh hưởng bởi các vụ việc mất an toàn ở Campuchia Khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, kèm theo các lời đồn chưa kiểm chứng về "bắt cóc xuyên biên giới", nhiều du khách Hàn Quốc đã và đang cân nhắc hủy chuyến hoặc thay đổi địa điểm.