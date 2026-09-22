Campuchia bắt giữ hơn 20.000 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Giới chức nội vụ Campuchia thông báo trong 6 tháng đầu năm nay, chính quyền nước này đã đột kích 488 địa điểm lừa đảo trực tuyến và bắt giữ 20.926 nghi phạm thuộc 38 quốc tịch.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu trước báo giới, Phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak cho biết các đợt trấn áp này do Bộ Nội vụ Campuchia chủ trì, với sự hỗ trợ của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia và các trung tâm chỉ huy thống nhất hành chính cấp tỉnh, thành phố.

Trong số những người bị bắt giữ, 2.637 nghi phạm đã bị chuyển hồ sơ sang tòa án, trong khi 1.666 cá nhân ký cam kết không tái phạm trước khi được trả tự do. Các trường hợp còn lại đang được xử lý theo quy trình pháp lý và chuyên môn.

Trong cùng kỳ, các cơ quan chức năng Campuchia đã kiểm tra 28.512 địa điểm liên quan đến hơn 100.000 cá nhân và thực hiện hơn 21.000 đợt kiểm tra trên đường phố với 44.000 người.

Các hoạt động này đã giúp phát hiện bằng chứng, các nghi phạm hình sự và 2.340 người nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ thuộc 20 quốc tịch.

Tổng cộng, Campuchia đã trục xuất 46.474 công dân nước ngoài trong nửa đầu năm, bao gồm 16.874 cá nhân thuộc 34 quốc tịch có liên quan trực tiếp đến các hoạt động lừa đảo qua mạng. Các đơn vị chuyên trách cũng xác định được 25 người bị bóc lột tình dục và 5 người là nạn nhân của nạn buôn người.

Chính quyền cũng bắt giữ 18 nghi phạm, xác định 8 đối tượng khác để bắt giữ, kiểm tra và lắp đặt 457 camera giám sát tại 201 địa điểm bị đột kích, niêm phong hoặc giám sát việc tự nguyện đóng cửa 521 cơ sở không tuân thủ quy định, đồng thời mở 85 cuộc điều tra về rửa tiền.

Chiến dịch trấn áp tiếp tục diễn ra trong tháng 8, với việc chính quyền đột kích thêm 85 trung tâm vận hành lừa đảo công nghệ, bắt giữ 1.255 nghi phạm thuộc 13 quốc tịch và trục xuất 574 cá nhân thuộc 11 quốc tịch.

Ngoài ra, các chủ sở hữu và người quản lý bất động sản không khai báo thông tin về cư dân nước ngoài đã bị phạt tổng cộng 822,24 triệu riel (tương đương khoảng 205.560 USD)./.

Campuchia phong tỏa hơn 300 triệu USD trong chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến CCOS cho biết số tài sản bị phong tỏa có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, trong khi các thủ tục phong tỏa và định giá những tài sản khác vẫn đang được tiến hành.