EU và Philippines đạt thỏa thuận cơ bản, mở đường hoàn tất FTA

Ngày 22/9, Liên minh châu Âu (EU) và Philippines thông báo đã đạt “đột phá” trong đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do (FTA) được hai bên thúc đẩy từ lâu.

Trong tuyên bố chung, Ủy viên châu Âu phụ trách Thương mại và An ninh kinh tế Maros Sefcovic cùng Bộ trưởng Thương mại Philippines Cristina Roque cho biết hai bên đã nhất trí về phần lớn nội dung FTA, đánh dấu bước tiến quan trọng và mở đường cho việc hoàn tất thỏa thuận trong những tháng tới.

Theo ông Sefcovic, nếu hoàn tất, thỏa thuận này sẽ tạo ra chuỗi cung ứng ổn định và đa dạng hơn vào thời điểm mà khả năng tự phục hồi đã trở thành ưu tiên chiến lược.

Lĩnh vực thương mại chủ đạo giữa hai bên là điện tử, với việc EU xuất khẩu máy bay, thịt lợn và dược phẩm, đồng thời nhập khẩu chất bán dẫn, vi mạch và máy móc công nghiệp được sản xuất tại Philippines.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu (EC) cho rằng thỏa thuận này dự kiến thúc đẩy dòng chảy thương mại và đầu tư bằng cách cải thiện các điều kiện dành cho các nhà xuất khẩu, cung cấp dịch vụ và đầu tư của cả hai bên.

Thỏa thuận cũng sẽ hướng tới việc xóa bỏ những thuế quan thương mại và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho cả EU và Philippines.

EU và Philippines bắt đầu đàm phán FTA năm 2016, song tiến trình bị đình trệ một năm sau đó và chỉ được nối lại vào tháng 3/2024. Năm 2025, EU là đối tác thương mại lớn thứ tư của Philippines với tổng kim ngạch thương mại hai chiều hàng năm đạt gần 30 tỷ euro (35 tỷ USD).

Nếu đi đến ký kết chính thức, đây sẽ là thỏa thuận song phương mới nhất mà EU đạt được trong nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế, giữa lúc căng thẳng tiếp tục gia tăng với các đối tác thương mại truyền thống. Khi đó, Philippines cũng sẽ trở thành quốc gia thứ 3 trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sau Việt Nam và Singapore, ký kết FTA với EU.

Ủy ban châu Âu hiện cũng đang tiến hành đàm phán với Thái Lan, Indonesia và Malaysia, đồng thời kỳ vọng về FTA quy mô lớn hơn giữa EU và ASEAN trong dài hạn.

Theo ông Sefcovic, thỏa thuận còn cho thấy ý nghĩa lớn hơn khi phát đi tín hiệu rõ ràng rằng EU đang tăng cường hợp tác với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

ASEAN-Hàn Quốc hướng tới nâng cấp FTA song phương Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, việc tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng và thúc đẩy nâng cấp AKFTA là nhiệm vụ cấp thiết của ASEAN và Hàn Quốc.