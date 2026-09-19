Tổng thống Philippines yêu cầu điều tra toàn diện vụ xả súng tại trường học

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã yêu cầu điều tra toàn diện vụ nổ súng tại một trường trung học ở tỉnh South Cotabato, miền Nam nước này, khiến ít nhất 3 học sinh thiệt mạng và 6 người bị thương.

Trong thông báo ngày 18/9, Tổng thống Marcos gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Ông cũng cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ y tế cho các học sinh bị thương.

Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát, người nổ súng là một học sinh lớp 9. Học sinh này đã nổ súng vào các bạn học trong một lớp học tại Trường Trung học quốc gia Banga chiều 18/9, sau đó tự sát.

Khẩu súng được sử dụng là súng ngắn Glock 9mm thuộc sở hữu của bố học sinh này, người được cho là thành viên của một câu lạc bộ súng tại địa phương.

Tổng thống Marcos lưu ý đây là vụ nổ súng gây chết người thứ ba trong khuôn viên trường học tại Philippines chỉ trong 3 tháng.

Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực liên quan đến súng đạn tại trường học, ông yêu cầu Bộ Giáo dục (DepEd), Bộ Nội vụ và Chính quyền địa phương (DILG) cùng Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) báo cáo các biện pháp đã triển khai nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự.

Theo Tổng thống Marcos, các vụ bạo lực gần đây là không thể chấp nhận được và việc bảo đảm an toàn cho các học sinh phải được đặt lên hàng đầu.

Nhà lãnh đạo Philippines cho rằng trẻ em có quyền được học tập mà không phải sống trong sợ hãi, trong khi các bậc cha mẹ phải có thể đưa con tới trường với niềm tin rằng các em sẽ trở về nhà an toàn.

Vụ việc tại South Cotabato xảy ra trong bối cảnh Philippines đang đối mặt với những quan ngại ngày càng lớn về bạo lực súng đạn trong trường học.

Trước đó, ngày 22/6, tại nước này đã xảy ra một vụ nổ súng tại Trường Trung học quốc gia San Jose ở thành phố Tacloban khiến ít nhất 3 học sinh thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương.

Ngày 18/8, một học sinh mang theo 2 khẩu súng ngắn nổ súng tại khu trung học cơ sở của Đại học Ateneo de Zamboanga, khiến một học sinh thiệt mạng.

Các vụ việc nổ súng liên tiếp tại trường học nêu trên đang gây sức ép đối với Chính phủ Philippines trong việc siết chặt an ninh học đường, kiểm soát khả năng trẻ vị thành niên tiếp cận súng và tăng cường các biện pháp phòng ngừa bạo lực trong trường học./.

Philippines: Xả súng tại một trường trung học, nghi phạm có thể là học sinh Một số nguồn tin địa phương cho biết nghi phạm là học sinh và cũng bị thương trong vụ việc, song cảnh sát chưa công bố đầy đủ thông tin về nghi phạm cũng như động cơ gây án.