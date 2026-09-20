Vụ chìm tàu trên biển Java: Indonesia gia hạn tìm kiếm 126 người mất tích

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn thông tin từ cơ quan chức năng Indonesia ngày 19/9 cho biết đã gia hạn thêm 7 ngày chiến dịch tìm kiếm những người còn mất tích sau vụ tàu chở khách Virgo Transport 8 bị chìm trên biển Java hồi tuần trước.



Theo Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas), tàu Virgo Transport 8 chở 213 hành khách và 30 thành viên thủy thủ đoàn, mất liên lạc với công ty vận tải sau khi rời thành phố Surabaya (đảo Java) hôm 13/9 để đến thành phố Banjarmasin trên đảo Borneo.



Lực lượng cứu hộ ngày 18/9 đã tìm thấy thêm 3 thi thể bên trong con tàu bị chìm, nâng số nạn nhân thiệt mạng được xác nhận lên 9. Hiện vẫn còn 126 người mất tích.



Giám đốc điều hành chiến dịch của Basarnas - ông Yudhi Bramantyo - cho hay quyết định gia hạn tìm kiếm được đưa ra trong khi các cơ quan chức năng thảo luận phương án trục vớt và đưa tàu Virgo Transport về vị trí thuận lợi hơn. Một số nạn nhân được cho là có thể vẫn còn mắc kẹt bên trong xác tàu.



Ông Yudhi xác nhận chiến dịch sẽ được kéo dài thêm 7 ngày, trong thời gian chờ kết quả thảo luận và phương án do đội trục vớt đề xuất. Các thợ lặn cũng được điều động đến vị trí xác tàu để tìm kiếm những người mất tích.



Theo ông Yudhi, điều kiện thời tiết thuận lợi là yếu tố quan trọng để các thợ lặn có thể triển khai hoạt động an toàn trong ngày 20/9.



Tại Indonesia, các chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn thường được tiến hành trong 7 ngày, song có thể được gia hạn tùy theo tình hình, trong đó có khả năng vẫn còn nạn nhân có thể được tìm thấy.



Tai nạn đường thủy xảy ra tương đối thường xuyên tại Indonesia - quốc gia bao gồm hơn 17.000 hòn đảo và phụ thuộc đáng kể vào mạng lưới vận tải bằng đường biển cho hoạt động đi lại hằng ngày cũng như du lịch.

Điều kiện an toàn chưa đồng đều và thời tiết khó dự đoán thường được xem là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ tai nạn đường thủy./.

Vụ chìm tàu ở Indonesia: Trục vớt 6 thi thể hành khách Đến chiều 13/9, các đội cứu hộ, với sự hỗ trợ của các tàu kéo và tàu thuyền hoạt động gần khu vực, đã đưa được 107 người lên bờ hoặc lên các phương tiện cứu hộ và tìm thấy 6 thi thể.

​