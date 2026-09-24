Nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Ngày 24/9, tại thành phố Quảng Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Xúc tiến du lịch toàn quốc năm 2026 chủ đề “Đổi mới - Hợp lực - Bứt phá.”

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đại diện 20 sở quản lý du lịch cùng hơn 150 doanh nghiệp du lịch hàng đầu trên cả nước.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ngành Du lịch Việt Nam đang nỗ lực quán triệt và triển khai quyết liệt Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 263/NQ-CP của Chính phủ.

Thời gian qua, ngành Du lịch Việt Nam duy trì đà phục hồi và bứt phá mạnh mẽ. Năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 137 triệu lượt khách nội địa, đưa tổng thu từ du lịch lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.

Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc đánh giá Việt Nam là một trong hai quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch cao nhất thế giới. Tiếp đà phát triển, trong 8 tháng năm 2026, lượng khách quốc tế đạt 15,9 triệu lượt, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025, giúp Việt Nam vươn lên lọt Top 3 điểm đến tại châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất.

Bước sang năm 2026, ngành Du lịch đặt mục tiêu đón 25 - 27 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 - 153 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu toàn ngành dự kiến đạt từ 1.125 đến 1.230 nghìn tỷ đồng, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước từ 10% trở lên. Hướng tới giai đoạn 2027 - 2030, Việt Nam phấn đấu đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế, đóng góp trực tiếp từ 10 - 12% vào GDP.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhấn mạnh, để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược nêu trên, toàn ngành cần thay đổi căn bản tư duy và phương thức xúc tiến du lịch.

Theo đó, ngành Du lịch sẽ chuyển mạnh từ tư duy "quảng bá những gì mình có" sang "quảng bá những gì thị trường cần và Việt Nam có lợi thế khác biệt"; chuyển từ "khai thác tài nguyên" sang "kiến tạo giá trị."

Công tác quảng bá sẽ lấy văn hóa, ẩm thực và con người làm trụ cột định vị thương hiệu quốc gia, đồng thời chuyển dịch trọng tâm tiếp thị sang các thị trường mục tiêu có khả năng chi trả cao và lưu trú dài ngày.

Về cơ chế điều phối, Thứ trưởng khẳng định tầm quan trọng của việc thiết lập cơ chế hợp lực thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ đóng vai trò "nhạc trưởng" trong công tác điều phối và định vị chiến lược thương hiệu.

Các bộ, ngành Trung ương phối hợp chặt chẽ tháo gỡ khó khăn về chính sách thị thực, mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế. Các địa phương tăng cường kiến tạo hạ tầng điểm đến, bảo đảm môi trường an toàn, văn minh. Cộng đồng doanh nghiệp là chủ thể trực tiếp sáng tạo sản phẩm và thương mại hóa các dịch vụ.

Đặc biệt, để tạo đột phá, ngành Du lịch xác định lấy công nghệ và chuỗi giá trị làm động lực. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) giúp phân tích dự báo thị trường và cá nhân hóa trải nghiệm du khách theo thời gian thực. Hệ thống dữ liệu dùng chung cùng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả xúc tiến (KPIs) dựa trên kết quả đầu ra thực chất sẽ sớm được hoàn thiện.

Hoạt động xúc tiến sẽ được gắn kết chặt chẽ với hàng không, lữ hành, kinh tế đêm và ẩm thực nhằm chuẩn bị chu đáo cho các sự kiện lớn như Năm Du lịch quốc gia 2027 và APEC 2027 tại Phú Quốc.

Thứ trưởng Hồ An Phong đề nghị, các bộ, ngành và địa phương, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm du lịch, khẩn trương triển khai công việc ngay trong quý IV/2026.

Các đơn vị cần chủ động ra mắt các gói kích cầu mùa đông, phát triển sản phẩm du lịch đêm, tận dụng lợi thế điểm đến an toàn, hấp dẫn để hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vươn tầm thế giới

Bà Lương Thị Hoàng Lan, Giám đốc Kinh doanh - Khối Giải trí nghỉ dưỡng thuộc Tập đoàn Sun Group chia sẻ, trong giai đoạn mới, xúc tiến du lịch không chỉ đơn thuần là kể câu chuyện hay về điểm đến mà là tạo ra những trải nghiệm độc đáo để chính du khách trở thành người lan tỏa câu chuyện đó.

Bà Lan nhận định, để gia tăng sức cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực và thế giới, Việt Nam cần phát triển những sản phẩm du lịch đẳng cấp khiến du khách "muốn đến - muốn trải nghiệm - muốn ở lâu hơn - muốn quay lại và muốn giới thiệu cho người khác."

Khi sản phẩm đủ tầm và khác biệt, từng công trình biểu tượng hay show diễn độc bản sẽ trở thành thông điệp truyền thông mạnh mẽ cho thương hiệu du lịch quốc gia.

Đây cũng là định hướng Sun Group kiên trì thực hiện nhằm cùng các địa phương kiến tạo điểm đến và xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm hoàn chỉnh./.

Thúc đẩy kết nối các điểm đến du lịch Việt Nam và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc Chương trình hợp tác du lịch Việt Nam-Vân Nam 2026-2027 tăng cường kết nối điểm đến, thúc đẩy du lịch và trao đổi văn hóa giữa hai nước.

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