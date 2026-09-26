Khai mạc Lễ hội đền Trần Thương tỉnh Ninh Bình

Tối 26/9, tại Di tích Quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, Ủy ban Nhân dân xã Trần Thương và Ban Quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt đền Trần Thương tổ chức Khai mạc Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026, để tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trần Thương Lê Đức Nhượng cho biết, Đền Trần Thương thuộc xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình, là nơi thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn cùng gia quyến và các tướng lĩnh nhà Trần. Vùng đất Trần Thương gắn với hệ thống kho lương của nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông lần thứ hai năm 1285. Di tích được xây dựng từ thời Hậu Lê, qua nhiều lần tu bổ nhưng vẫn lưu giữ không gian kiến trúc, hệ thống thờ tự cùng nhiều hiện vật có giá trị.

Lễ hội truyền thống Đền Trần Thương tháng Tám đã trở thành một hoạt động văn hóa, tín ngưỡng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân; là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Lễ hội truyền thống Đền Trần Thương còn là dịp để quảng bá giá trị Di sản Văn hóa Phi vật thể của Quốc gia, giới thiệu điểm đến du lịch tâm linh tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương cùng với hình ảnh, sự thân thiện, hiếu khách và các đặc sản của địa phương.

Ông Lê Đức Nhượng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trần Thương khẳng định, những năm qua, Đền Trần Thương đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự chung tay của cộng đồng trong công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích. Công tác tổ chức lễ hội từng bước đi vào nền nếp; các hoạt động được tổ chức trang trọng, an toàn, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc thu hút lượng du khách và nhân dân về dự lễ hội, tham quan, chiêm bái ngày càng đông. Sự đồng hành đó không chỉ góp phần bảo tồn, tôn tạo di tích mà còn góp phần duy trì các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường lễ hội văn minh, nhân văn và giàu bản sắc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Trần Thương Thạch Ngọc Anh đánh trống khai hội. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Trần Thương Thạch Ngọc Anh, cho biết thêm: "Một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng để cụ thể hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa là chúng tôi tổ chức hai kỳ lễ hội truyền thống chính hằng năm. Chúng tôi đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, lồng ghép vào các kế hoạch/đề án phát triển văn hóa - du lịch của địa phương; đồng thời có các giải pháp hỗ trợ cụ thể làm sao để bảo tồn, phát huy tốt nhất giá trị của các di tích quốc gia, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch địa phương."

Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026 được tổ chức tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, xã Trần Thương. Lễ hội diễn ra từ ngày 25/9 đến 2/10 (tức từ ngày 15-22 tháng 8 âm lịch).

Tại lễ hội, Ủy ban Nhân dân xã Trần Thương và Ban Quản lý di tích Quốc gia đặc biệt đền Trần Thương đã tổ chức nhiều hoạt động như: Liên hoan Thực hành nghi lễ hầu Thánh lần thứ IX; Giáo dục trải nghiệm "Hành trình theo dấu Kho lương Trần Thương" cho học sinh; Hội thi "Em yêu lịch sử quê hương đền Trần Thương"; Hội thi nấu cỗ cúng dâng Thánh, giải cờ tướng, kéo co và các trò chơi dân gian... tạo điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách.

Tại lễ khai mạc, ngoài các hoạt động tâm linh là chương trình nghệ thuật "Dấu thiêng muôn đời - Sáng ngời di sản" với sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật ánh sáng, các làn điệu chèo, xẩm đặc trưng của văn hoá đồng bằng Bắc bộ và các tiết mục múa sử thi đặc sắc.

Đền Trần Thương thờ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn - Anh hùng dân tộc, nhà quân sự, nhà chính trị, nhà văn hóa lỗi lạc tiêu biểu của thế kỷ XIII. Ông sinh năm 1228 tại Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương; quê ở làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, thuộc dòng dõi tôn thất quý tộc nhà Trần. Ông mất ngày 20/8 năm Canh Tý 1300 tại phủ đệ Vạn Kiếp, triều đình tiến phong ông là “Thái sư Thượng phụ Quốc công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.”

Năm 1989, đền Trần Thương được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia; năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt; năm 2017, Lễ hội đền Trần Thương được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục bảo tồn, quản lý và phát huy đồng thời các giá trị di sản vật thể và phi vật thể. Hằng năm, Đền tổ chức 2 lễ hội chính: Lễ hội phát lương vào đêm 14, rạng sáng ngày Rằm tháng Giêng và Lễ hội truyền thống tháng 8 Âm lịch hằng năm./.

Ninh Bình: Lễ hội đền Trần Thương 2026 - kết nối quá khứ với hiện tại Lễ hội truyền thống đền Trần Thương từ ngày 25/9-2/10 tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, tỉnh Ninh Bình, hứa hẹn mang đến chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc.