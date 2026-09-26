Cuộc đua xe chạy bằng năng lượng mặt trời gây 'sốt' tại Nam Phi

Cuộc thi Thử thách Năng lượng Mặt trời năm 2026 diễn ra từ ngày 10/9 đến ngày 17/9. Các đội đua sẽ tranh tài để tích lũy được tổng quãng đường di chuyển lớn nhất, thay vì tìm ra đội về đích đầu tiên.

Những kỹ sư trẻ và các đội đến từ các trường đại học đã khởi hành từ thành phố Johannesburg trên những chiếc xe chạy bằng năng lượng mặt trời, khi cuộc thi Thử thách Năng lượng Mặt trời - Sasol Solar Challenge 2026 chính thức đưa các thiết kế của họ vào thử thách trên hành trình dài hơn 2.500 km hướng tới Thủ đô Cape Town của Nam Phi.

Ông Rob Walker, Giám đốc sự kiện, chia sẻ: "Đội chiến thắng không phải là đội về đích đầu tiên, mà là đội tích lũy được tổng quãng đường lớn nhất trong suốt toàn chặng đua. Mỗi ngày, chúng tôi sẽ có quy định về quãng đường tối thiểu mà các đội bắt buộc phải hoàn thành. Sau đó, họ có thể lựa chọn đi qua các chặng bổ sung để tích lũy thêm số kilomet. Vì vậy, đây là một cuộc thi đặt quãng đường đạt được lên hàng đầu.”

Đội Đại Bàng Mặt Trời - Solar Eagle của Đại học North-West, đã phát triển một tấm pin mặt trời có khả năng nghiêng, nhằm tối đa hóa lượng năng lượng thu được.

"Chiếc xe của chúng tôi có một điểm độc đáo là được trang bị một tấm cánh có thể nghiêng. Chúng tôi có thể điều chỉnh góc của cánh này trong ngày để tấm pin luôn hướng về phía Mặt Trời. Hệ thống này hoạt động tự động bằng cách phân tích vùng bóng đổ của xe và sử dụng tọa độ GPS để tính toán góc nghiêng cần thiết, qua đó giúp tấm pin hướng về phía Mặt Trời ở góc tối ưu nhất," trưởng nhóm, Tiến sĩ Kruger, giải thích.

Đối với Masheko Mhore, tay lái của Đội Đại học Công nghệ Trung tâm, thử thách này mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ của một cuộc thi.

"Tôi đang mở đường không chỉ cho những người phụ nữ, mà còn là đại diện cho những người dân của châu Phi. Chúng tôi đã tính toán kỹ lưỡng, đã thực hiện tất cả các phép tính cần thiết. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, và giờ đây những gì chúng tôi có thể làm là nhấn chân ga và cảm nhận sức mạnh của ánh Mặt Trời."

Cuộc thi Thử thách Năng lượng Mặt trời năm 2026 diễn ra từ ngày 10/9 đến ngày 17/9. Các đội đua sẽ tranh tài để tích lũy được tổng quãng đường di chuyển lớn nhất, thay vì thể lệ thông thường là tìm ra đội về đích đầu tiên.

Sự kiện cũng bao gồm một chương trình dành cho các trường học, nhằm khuyến khích học sinh và sinh viên theo đuổi các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học./.

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