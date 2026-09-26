Xung đột tại Trung Đông: Thông tin về khả năng Mỹ bác đề xuất mới của Iran

Mỹ chưa công khai phản hồi kế hoạch mở lại Eo biển Hormuz do Iran đề xuất hôm 25/9, song báo The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã bác kế hoạch này.



Theo nguồn tin, ông Trump hoài nghi Tehran sẽ đáp ứng các yêu cầu của Washington và cho rằng khả năng Mỹ nối lại chiến dịch không kích là "cao". Tổng thống Mỹ cũng đăng trên mạng xã hội Truth Social hình bản đồ khoanh tròn Eo biển Hormuz, kèm dòng chữ “Eo biển Trump.”

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ thông qua Qatar kế hoạch mở lại Eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Washington đáp ứng các điều kiện của Iran.

Kế hoạch yêu cầu ngừng các hoạt động thù địch tại Trung Đông, trong đó có hoạt động tại Liban; giải phóng ít nhất 12 tỷ USD tài sản Iran bị đóng băng, dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu mỏ và chấm dứt phong tỏa hải quân đối với nước này. Theo Iran, việc chấm dứt giao tranh tại Yemen cũng nằm trong các yêu cầu của Tehran.



Theo các trích đoạn cuộc phỏng vấn với đài CBS do hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA công bố ngày 26/9, ông Pezeshkian khẳng định Tehran sẽ thực hiện các cam kết nếu Washington chấp nhận đề xuất và làm tròn nghĩa vụ của mình.

Ông Pezeshkian cho biết thêm Tehran đã phối hợp với Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei trong quá trình xây dựng kế hoạch mới nhằm mở lại Eo biển Hormuz.

Bên cạnh đó, một nhóm 6 thành viên, gồm đại diện quân đội, quốc hội, chính phủ và các cơ quan khác, đang tham vấn và có thẩm quyền ra quyết định về vấn đề này.



Trong cuộc gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại New York, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định nước này không rời bỏ bàn đàm phán, nhưng cũng không còn tin tưởng Mỹ sau những trải nghiệm trước đây./.

Xung đột Trung Đông: Mỹ và Iran tìm kiếm thỏa thuận Ngày 24/9, Iran bày tỏ mong muốn sớm khôi phục thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ, trong khi Trung Quốc kêu gọi hai bên trở lại bàn đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

​

​