Mỹ-Iraq chuyển trọng tâm hợp tác từ quân sự sang kinh tế

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi mới đây đã thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ song phương, trong bối cảnh Washington và Baghdad chuẩn bị chuyển trọng tâm hợp tác từ lĩnh vực quân sự sang quan hệ đối tác kinh tế dài hạn. Cuộc gặp diễn ra trước thời điểm lực lượng còn lại của liên quân dự kiến rút khỏi Iraq vào ngày 30/9.



Theo Văn phòng Thủ tướng Iraq, cuộc gặp diễn ra bên lề khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, trong đó hai nhà lãnh đạo trao đổi về hợp tác chính trị, kinh tế, đầu tư, cùng tình hình Trung Đông và các nỗ lực củng cố an ninh khu vực.

Mỹ và Iraq đang hướng tới chuyển quan hệ song phương sang giai đoạn mới, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư được đặt ở vị trí ngày càng quan trọng. Baghdad đang kêu gọi doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào dầu khí, điện, cơ sở hạ tầng và công nghiệp nhằm đa dạng hóa nền kinh tế.



Về an ninh, Washington ủng hộ nỗ lực của Chính phủ Iraq nhằm đưa vũ khí của các nhóm vũ trang ngoài quân đội chính quy về dưới sự kiểm soát của nhà nước. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington ủng hộ nỗ lực của Chính phủ Iraq trong vấn đề này, song thừa nhận đây là một quá trình phức tạp.



Thủ tướng al-Zaidi cũng dự cuộc họp do Tổng thống Trump chủ trì với lãnh đạo một số nước Trung Đông, thảo luận về các phương án hậu xung đột, bảo vệ tuyến thương mại, chuỗi cung ứng và tăng cường ổn định khu vực./.

Mỹ xem xét đàm phán trực tiếp với Iran Bộ Ngoại giao Iraq bày tỏ hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi hai nước “đối thoại nghiêm túc và bền vững” nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tranh chấp.

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