Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Mỹ phản đối hành động của Israel ở Bờ Tây, nguy cơ phá bỏ kế hoạch hòa bình Gaza

Mỹ đã tuyên bố phản đối bất kỳ hành động sáp nhập nào của Israel vào khu Bờ Tây bị chiếm đóng, cảnh báo rằng các động thái này có thể làm suy yếu những nỗ lực thúc đẩy kế hoạch hòa bình Gaza.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Mỹ phản đối hành động của Israel ở Bờ Tây, nguy cơ phá bỏ kế hoạch hòa bình Gaza
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ phản đối hành động của Israel ở Bờ Tây.

Saudi Arabia dồn dập không kích Houthi.

Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq, chấm dứt hơn hai thập kỷ hiện diện quân sự.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Mỹ #Israel #Mỹ Israel #quan hệ Israel và Mỹ #Mỹ can thiệp ngăn xung đột Israel Hezbollah #Cảnh báo Iran về Mỹ và Israel #Vai trò Mỹ trong đàm phán Liban-Israel #Quan hệ Mỹ-Israel và rút quân #Quan hệ quốc tế Israel và Mỹ #Chênh lệch chiến lược Mỹ-Israel #Thách thức chiến lược Mỹ-Israel #xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran #Đối thoại Mỹ-Israel #Chiến dịch quân sự Mỹ-Israel #Quan hệ Mỹ - Iran và Israel #Căng thẳng Mỹ và Israel #Chính sách đối ngoại Mỹ-Israel-Iran #Xung đột Mỹ-Israel và Iran #Mỹ và Israel đối đầu Iran #Xung đột Mỹ-Israel với Iran #Mỹ - Israel và Iran #Quan hệ Iran-Israel-Mỹ

Podcast mới nhất