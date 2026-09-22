Bản tin 60s ngày 22/9/2026 gồm những nội dung sau:

Cảnh báo ngập sâu do mưa lớn kéo dài tại nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Công an Hà Nội vào cuộc điều tra vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong.

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng về ồn ào xung quanh nghệ sĩ Trường Giang.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện, hoãn đêm nhạc kỷ niệm 70 năm ca khúc ‘Chiếc đèn ông sao’.

Tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng tại Quảng trường Ba Đình.

Mỹ để ngỏ khả năng đàm phán với Iran trong bối cảnh nguy cơ đối đầu leo thang.

Mỹ liên tục thay đổi chiến lược về vấn đề Houthi ở Yemen.

Nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan./.