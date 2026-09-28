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Ông Trump để ngỏ khả năng tiến hành cuộc tấn công mới vào Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ vào tháng 11 tới.

Viết Thành
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Ông Trump để ngỏ khả năng tiến hành cuộc tấn công mới vào Iran
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Ông Trump để ngỏ khả năng tiến hành cuộc tấn công mới vào Iran.

Mỹ-Iran phát tín hiệu trái chiều về vòng đàm phán mới.

Giao tranh nóng lên giữa lực lượng Houthi và Chính phủ Yemen.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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