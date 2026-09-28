Mỹ-Iran phát tín hiệu trái chiều về khả năng nối lại đàm phán

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Mỹ và Iran ngày 27/9 đã phát đi những tín hiệu trái chiều về khả năng tiến hành một vòng đàm phán mới trong những ngày tới, cho thấy hai bên vẫn chưa thống nhất về bước đi tiếp theo dù các kênh trung gian tiếp tục hoạt động.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự kiến Washington và Tehran có thể tiến hành thêm một vòng đàm phán trong tuần tới. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, một nguồn tin thân cận với phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc nói với hãng thông tấn IRNA rằng phía Iran hiện không có kế hoạch gặp các quan chức Mỹ.

Theo nguồn tin này, lập trường và các đề xuất của Iran đã được chuyển “rõ ràng và cụ thể” tới phía Mỹ thông qua trung gian Qatar trong cuộc trao đổi ngày 22/9.

Tehran hiện đang chờ phản hồi từ Washington trước khi quyết định có tiếp tục một vòng đàm phán mới hay không.

Nguồn tin cho biết vì vậy hiện không có cuộc gặp mới với phía Mỹ trong chương trình làm việc của phái đoàn Iran tại New York. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự kiến về nước vào ngày 29/9 sau khi hoàn thành các hoạt động đã được lên lịch.

Phát biểu trước đó, ông Trump cho rằng Iran muốn đạt được một thỏa thuận và khẳng định cánh cửa tiếp tục đàm phán vẫn còn để ngỏ. Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về trình tự thực hiện các bước đi cần thiết để tháo gỡ bế tắc.

Tehran muốn Mỹ có động thái giảm sức ép trước, trong khi Washington yêu cầu Iran phải thực hiện những bước đi cụ thể trước khi Mỹ xem xét nhượng bộ.

Những khác biệt này tiếp tục khiến tiến trình ngoại giao rơi vào thế giằng co, dù cả hai bên đều phát tín hiệu rằng đối thoại chưa hoàn toàn bị đóng lại.

Việc Washington dự báo sớm có thêm một vòng đàm phán trong khi Tehran khẳng định chưa có kế hoạch gặp lại cho thấy khoảng cách giữa hai bên hiện không chỉ nằm ở nội dung thương lượng mà còn ở cách xác định trách nhiệm cho bước đi tiếp theo./.

Iran cam kết tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho xung đột với Mỹ và Israel Trong bài đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhận định rằng chỉ có ngoại giao mới có thể giải quyết xung đột giữa nước này với Mỹ và Israel.