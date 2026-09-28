Syria trở thành hành lang xuất nhập khẩu nhiên liệu quan trọng của Iraq

Iraq đã bắt đầu tiếp nhận các xe bồn chở xăng nhập khẩu từ cảng Baniyas của Syria vào nước này nhằm ứng phó tình trạng thiếu xăng kéo dài tại Baghdad và một số tỉnh thành.

Hãng thông tấn Iraq (INA) ngày 27/9 dẫn lời ông Emad Al-Rishaawi - người đứng đầu huyện Al-Rutba thuộc tỉnh Anbar - cho biết những lô xe bồn chở xăng đầu tiên, trong tổng số khoảng 3.000 xe theo kế hoạch, đã bắt đầu vào Iraq trong những ngày qua.

Hoạt động qua cửa khẩu Al-Walid đang diễn ra bình thường, không gặp trở ngại, nhờ sự phối hợp trực tiếp giữa các nhà chức trách Iraq và Syria.

Trước đó, các lô xăng đã được đưa tới cảng Baniyas để chuẩn bị vận chuyển bằng đường bộ sang Iraq.

Công ty Dầu mỏ Syria cho biết cảng Baniyas đã tiếp nhận 3 tàu chở các sản phẩm dầu mỏ, trong đó tàu đầu tiên chở 32.000 tấn xăng đã được dỡ hàng.

Các hoạt động chất xăng lên xe bồn bắt đầu từ ngày 22/9, với hai đoàn xe đầu tiên gồm 10 và 55 chiếc.

Hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin động thái này là một phần của "thỏa thuận kéo dài 3 tháng có thể gia hạn nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng trong bối cảnh giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn."

Mặc dù Iraq là nước sản xuất dầu thô lớn, song quốc gia vùng Vịnh này đang đối mặt tình trạng thiếu xăng do những vấn đề liên quan đến các nhà máy lọc dầu và quản lý hạ tầng năng lượng.

Theo phía Iraq, hoạt động nhập khẩu được triển khai nhằm khắc phục tình trạng thiếu xăng tại Baghdad và một số tỉnh trong nhiều tuần qua, đồng thời bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong nước.

Tuyến vận chuyển qua Syria nhanh chóng trở thành một hành lang xuất khẩu dầu quan trọng của Iraq sau khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết, đến cuối tháng Bảy, hơn 2,1 triệu tấn dầu thô của nước này đã được vận chuyển qua Syria tới các thị trường quốc tế.

Hồi tháng Bảy, Iraq và Syria đã ký biên bản ghi nhớ với sự hỗ trợ của Mỹ nhằm nghiên cứu khôi phục đường ống dẫn dầu Kirkuk-Baniyas. Nếu dự án này thành hiện thực, Iraq sẽ có thêm một tuyến xuất khẩu dầu trực tiếp ra Địa Trung Hải, giảm đáng kể sự phụ thuộc vào các tuyến qua vùng Vịnh./.

Tổng thống Mỹ ủng hộ tuyến đường qua Syria thay thế cho eo biển Hormuz Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ quan điểm ủng hộ Syria có thể trở thành một hành lang vận chuyển mới cho dầu mỏ và hàng hóa từ vùng Vịnh Persian bỏ qua eo biển Hormuz.