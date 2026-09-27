Xử lý nguy cơ phát sinh xói lở trên cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Nhà thầu thi công được yêu cầu rà soát toàn bộ các hạng mục, nhất là những đoạn đường đào, đắp và mái taluy; kịp thời xử lý các vị trí có nguy cơ xói lở, sạt trượt.

Ngày 27/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai cho biết, trong cao điểm mùa mưa, Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu có nguy cơ phát sinh xói lở, trượt mái taluy.

Ban Giao thông Đồng Nai yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục các tồn tại, bảo đảm kết cấu nền đường và chất lượng công trình./.

Đồng Nai chủ động bảo vệ kết cấu hạ tầng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu trong mùa mưa Trước nguy cơ xói lở, sạt trượt mái taluy trong mùa mưa, Đồng Nai yêu cầu nhà thầu khẩn trương kiểm tra, gia cố các vị trí xung yếu, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn khai thác cao tốc.