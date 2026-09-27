Hải Phòng dự kiến chi hơn 22.600 tỷ đồng xây dựng tuyến đường kết nối Đông Tây

Ngày 27/9, đại diện lãnh đạo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng cho biết, đến năm 2030, Hải Phòng sẽ đưa vào sử dụng tuyến đường kết nối Đông Tây với tổng giá trị đầu tư khoảng trên 22.600 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Đông Tây thành phố Hải Phòng được xác định là công trình giao thông có ý nghĩa chiến lược, góp phần hình thành một trục kết nối trực tiếp giữa khu vực phía Tây và phía Đông thành phố, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng, hiện nay, kết nối giao thông giữa khu vực đô thị phía Tây thành phố (đô thị thành phố Hải Dương cũ) với khu vực phía Đông (thành phố Hải Phòng cũ) chủ yếu thông qua quốc lộ 5 và đường ôtô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Tuy nhiên, cả hai tuyến đều bộc lộ nhiều hạn chế, không đáp ứng yêu cầu kết nối và phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Hiện, quốc lộ 5 đang khai thác trong tình trạng quá tải nghiêm trọng, thường xuyên ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, trong khi không còn dư địa để mở rộng theo quy hoạch.

Đường ôtô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng chủ yếu phục vụ giao thông đối ngoại, khoảng cách kết nối dài, chi phí vận tải cao, không thuận lợi cho kết nối nội vùng Đông-Tây của thành phố.

Các tuyến kết nối khác chỉ mang tính cục bộ, quy mô nhỏ, đi qua khu dân cư hiện hữu, không đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.

Tuyến đường kết nối Đông Tây được nghiên cứu để giải quyết điểm nghẽn này, với điểm đầu kết nối quốc lộ 10 và điểm cuối kết nối đường Vành đai 1 thành phố Hải Dương cũ.

Tuyến đường này có tổng chiều dài khoảng 23,59km, chiều rộng là 68m bao gồm 6 làn xe tuyến chính được thiết kế tốc độ 100km/giờ, 4 làn xe song hành tốc độ thiết kế là 60km/giờ. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng trên 22.660 tỷ với tổng diện tích đất sử dụng là khoảng trên 284ha.

Tuyến đường sẽ chạy qua 9 xã, phường của thành phố Hải Phòng là An Dương, An Phong, Kim Thành, Hà Nam, Hà Bắc, Thanh Hà, Hà Tây, Ái Quốc và Nam Đồng. Dự kiến sẽ có khoảng 655 hộ dân phải di dời một phần hoặc toàn bộ để thực hiện dự án.

Dự án dự kiến thi công xây dựng chủ yếu trong giai đoạn 2027 đến 2029 và đưa vào sử dụng vào năm 2030.

Dự án được phân chia thành 3 dự án thành phần độc lập. Dự án thành phần 1 là giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, di chuyển và hoàn trả hạ tầng sẽ được đầu tư công bằng nguồn ngân sách thành phố.

Dự án thành phần 2 là xây dựng tuyến đường kết nối Đông Tây đoạn từ nút giao quốc lộ 10 đến đường Tỉnh Thủy sẽ được đầu tư công bằng nguồn ngân sách thành phố.

Dự án thành phần 3 là xây dựng tuyến đường kết nối Đông Tây đoạn từ đường Tỉnh Thủy đến cuối tuyến, sẽ được đầu tư phương thức đối tác công tư PPP, hình thức BT, thanh toán bằng quỹ đất (Quỹ đất thanh toán khoảng 360ha tại các phường Hồng Bàng, An Hải, An Dương và Thủy Nguyên).

Để dự án triển khai đồng bộ, hiệu quả, Ban Đô thị của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và hoàn thiện các khu tái định cư, xác định cụ thể khả năng đáp ứng tại từng địa phương, bảo đảm tái định cư đi trước một bước, phục vụ kịp thời công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai dự án.

Các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm tạo cảnh quan đô thị hai bên tuyến đường gắn với tổ chức không gian kiến trúc, quản lý và khai thác hiệu quả quỹ đất, đảm bảo đồng bộ và định hướng phát triển đô thị và phát huy hiệu quả của dự án.

Ban Đô thị cũng đề nghị cơ quan chức năng tiến hành rà soát, tổ chức đấu nối đồng bộ tuyến đường với hệ thống hạ tầng hiện hữu và các dự án có liên quan, nhất là các điểm giao cắt đường bộ, đường dân sinh, hệ thống cống, kênh mương tưới tiêu và hạ tầng kỹ thuật; bảo đảm kết nối liên thông, không ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân...

Theo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng, sau khi hoàn thành, tuyến đường kết nối Đông Tây thành phố Hải Phòng sẽ góp phần tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả quỹ đất và tiềm năng của các khu vực còn dư địa, đặc biệt là khu vực phía Tây thành phố, tạo ra một hành lang phát triển mới.

Dự án sẽ hình thành trục giao thông liên kết hai trung tâm đô thị, mở rộng không gian phát triển, tạo quỹ đất mới hai bên hành lang tuyến đường, đồng thời kết nối đồng bộ mạng lưới giao thông nội vùng và liên vùng; đảm bảo khai thác, kết nối đồng bộ, hiệu quả các tuyến đường quy hoạch đã được phê duyệt và các tuyến đường đang triển khai trong khu vực (đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội; đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; tuyến đường Gia Bình-Lạch Huyện ...); góp phần tăng cường liên kết giữa các khu vực đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, logistics và các vùng sản xuất; giảm áp lực cho quốc lộ 5 và mạng lưới đường hiện hữu; tạo điều kiện để hình thành các khu vực phát triển mới theo quy hoạch và tạo lập các động lực tăng trưởng mới.

Được biết, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã biểu quyết thông qua Chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối Đông Tây này vào ngày 25/9./.

Gấp rút hoàn thành khu tái định cư phục vụ đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 89,88 km cùng hai tuyến nhánh dài khoảng 20,57 km.