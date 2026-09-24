Yêu cầu thi công “3 ca, 4 kíp” để kịp tiến độ cải tạo Quốc lộ 2 qua Phú Thọ

Ngày 24/9, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế tiến độ triển khai Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2, đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì.

Cùng tham gia đoàn có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Dự án do Ban Quản lý dự án hàng hải và đường thủy (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, có chiều dài 11,06 km, tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 799,7 tỷ đồng và ngân sách tỉnh Phú Thọ hơn 458,4 tỷ đồng.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến ngày 23/9, các địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng 44,47/44,51 ha, đạt 99,91%; bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 43,15/44,51 ha, đạt 96,94%.

Các xã Hội Thịnh, Tề Lỗ và Vĩnh Thành đã hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Xã Vĩnh An đạt 99,3% và xã Vĩnh Hưng đạt 98,8%.

Công tác di chuyển hạ tầng kỹ thuật đang được các đơn vị khẩn trương triển khai. Trung tâm Quan trắc và Môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành 1.435/3.285 m đường nước sạch nông thôn.

Công ty Điện lực Phú Thọ đã di chuyển 35/123 vị trí cột điện; còn 88 vị trí, tương đương khoảng 2,5 km, cần tiếp tục thực hiện.

Tuy nhiên, mặt bằng bàn giao chưa liền mạch, một số hộ dân đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa hoàn thành tháo dỡ, di dời tài sản; một số công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được di chuyển, ảnh hưởng đến tổ chức thi công. Đến nay, các nhà thầu mới có thể tiếp cận thi công khoảng 9/11,06 km, đạt 81,3% chiều dài tuyến.

Kiểm tra tại các vị trí thi công, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá dự án đã có chuyển biến nhưng khối lượng thi công chính trên công trường chưa đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ giải ngân còn thấp. Các nhà thầu chủ yếu mới triển khai nền đường và cống, trong khi các mũi thi công cầu chưa được triển khai rõ nét; tiến độ giữa các đơn vị chưa đồng đều.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư; tổ chức tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh thi công, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tình hình thực tế trên công trường phải được cập nhật thường xuyên, báo cáo tiến độ và hình ảnh thi công trực tiếp cho Bộ trưởng định kỳ 2 ngày/lần.

Nhấn mạnh yêu cầu “không đánh đổi tiến độ bằng chất lượng”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các nhà thầu tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, tranh thủ thời tiết thuận lợi, triển khai đồng bộ, liên tục tại các vị trí đã có mặt bằng. Việc thi công phải gọn, dứt điểm từng phần việc, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân; đồng thời chủ động nguồn vật liệu, bổ sung nhân lực, thiết bị và tổ chức các mũi thi công phù hợp với điều kiện mặt bằng.

Bộ trưởng yêu cầu các nhà thầu chịu trách nhiệm về tiến độ được giao; trường hợp chậm tiến độ sẽ xem xét đưa vào danh sách cảnh báo và thông báo trên phạm vi cả nước.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục chỉ đạo chính quyền các địa phương quyết liệt đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho đơn vị thi công; tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến đất ở, hệ thống điện, nước, cáp quang. Đồng thời, tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân dọc tuyến.

Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét, tháo gỡ, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ./.

Chưa bàn giao xong mặt bằng, Dự án cải tạo Quốc lộ 14B bị chậm tiến độ Với việc chậm trễ trong giải phóng mặt bằng, Dự án cải tạo Quốc lộ 14B thành phố Đà Nẵng đang bị chậm tiến độ trước thời hạn về đích vào tháng 9 tới đây.

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