Trong 9 tháng năm 2026, toàn quốc xảy ra 11.564 vụ tai nạn giao thông

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, 9 tháng năm 2026, toàn quốc xảy ra 11.564 vụ tai nạn giao thông, làm 7.198 người chết và 6.704 người bị thương, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, số vụ tai nạn giảm 2.306 vụ (16,6%), số người chết giảm 710 người (9%) và số người bị thương giảm 2.409 người (26,4%).

Bám tuyến, bám địa bàn, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã tổ chức 678.358 ca tuần tra, kiểm soát, với gần 2,5 triệu lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia, kiểm soát hơn 20,3 triệu lượt phương tiện.

Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý trên 3,76 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm 2025; tạm giữ trên 770,48 nghìn phương tiện; tước 89 nghìn bằng, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn và trừ điểm giấy phép lái xe trên 508,5 nghìn trường hợp.

Các hành vi vi phạm được tập trung xử lý là những nguyên nhân trực tiếp, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Trong đó, có hơn 959,4 nghìn trường hợp chạy quá tốc độ quy định; 595 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 405,7 nghìn trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm; gần 346 nghìn trường hợp dừng, đỗ sai quy định; 207,5 nghìn trường hợp vi phạm quy định về giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Lực lượng chức năng cũng xử lý 170,7 nghìn trường hợp đi sai làn đường, phần đường; 45,4 nghìn trường hợp chở hàng vượt quá tải trọng, quá vạch dấu mớn nước an toàn; gần 43 nghìn trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; 34,6 nghìn trường hợp tránh, vượt sai quy định; 29 nghìn trường hợp đi vào đường cấm, đi ngược chiều đường một chiều; 20,9 nghìn trường hợp chở quá số người quy định và 1.501 trường hợp người điều khiển phương tiện, thuyền viên trong ca trực có chất ma túy trong cơ thể.

Công tác sát hạch, quản lý, cấp giấy phép lái xe tiếp tục được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ. Trong 9 tháng, toàn quốc có 4,4 triệu lượt thí sinh có mặt dự sát hạch, trong đó gần 2,9 triệu trường hợp đạt; tiếp nhận 1,59 triệu hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe.

Việc triển khai hồ sơ điện tử thay thế hồ sơ giấy trong công tác sát hạch, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhận diện thí sinh và nâng cấp dịch vụ công đổi, cấp lại giấy phép lái xe tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng quản lý người lái.

Cũng trong 9 tháng qua, lực lượng Cảnh sát giao thông đã thực hiện đăng ký mới 3,3 triệu phương tiện, gồm 513,6 nghìn ô tô, 2,8 triệu mô tô và 8,4 nghìn xe máy chuyên dùng.

Công tác rà soát, làm sạch dữ liệu phương tiện, kết nối và khai thác dữ liệu trên các nền tảng số tiếp tục được triển khai, phục vụ ngày càng hiệu quả công tác quản lý phương tiện và người điều khiển.

Cùng với tuần tra, xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn được chú trọng. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã trực tiếp tổ chức 23.354 lượt tuyên truyền với gần 2,1 triệu người tham gia.

Tại các trường học, lực lượng chức năng tổ chức 4.173 buổi tuyên truyền với sự tham gia của gần 2,4 triệu học sinh và 164 nghìn giáo viên; trao tặng 27.685 mũ bảo hiểm và 6.626 áo phao, dụng cụ nổi cho học sinh.

Ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Riêng quý III/2026, qua hệ thống camera AI, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 9.488 trường hợp vi phạm; tiếp nhận, xử lý 6.069 tin phản ánh, tin báo về vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua Facebook, Zalo, VNeTraffic và hệ thống giám sát hành trình.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát và phối hợp với các lực lượng chức năng, trong quý III/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông còn phát hiện 667 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, môi trường, bắt giữ 796 đối tượng. Trong đó có 167 vụ tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; 157 vụ khai thác, vận chuyển cát, khoáng sản, thủy sản trái phép; 94 vụ buôn lậu và gian lận thương mại./.

Tai nạn liên hoàn làm ảnh hưởng giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A Ngày 23/9, tại khu vực “đuôi cá,” trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc tổ dân phố 5, phường Quang Trung, xảy ra va chạm liên hoàn giữa nhiều phương tiện đang lưu thông theo hướng Thanh Hóa-Ninh Bình.