Gấp rút thi công, sớm hoàn thành cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang cuối năm

Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi mưa kéo dài, những ngày cuối tháng 9/2026, thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện để các nhà thầu trên tuyến cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn I) tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, phấn đấu hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Trên toàn tuyến, chủ đầu tư và các nhà thầu đang đồng loạt triển khai những phần việc còn lại. Đến nay, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang dài 77 km triển khai thi công 15/15 gói thầu, tổng giá trị xây lắp lũy kế đạt 4.629/6.168 tỷ đồng, đạt 75,05% giá trị hợp đồng.

Đối với đoạn tuyến dài hơn 27 km qua khu vực tỉnh Hà Giang cũ, việc đầu tư theo quy mô 2 làn xe đã cơ bản hoàn thành, các nhà thầu đang tiến hành lắp đặt hệ thống an toàn giao thông, giá trị sản lượng đạt 2.310/2.316 tỷ đồng, đạt 99,7% giá trị hợp đồng xây lắp. Riêng việc đầu tư theo quy mô 4 làn xe đạt giá trị hơn 58%.

Theo các đơn vị thi công, mặt bằng phục vụ đầu tư hoàn chỉnh đã được giải phóng từ giai đoạn trước là thuận lợi đáng kể. Tại nhiều vị trí có địa hình, địa chất phức tạp, nền đường cũng được thi công theo quy mô 4 làn xe, giúp các nhà thầu tiếp tục triển khai những phần việc tiếp theo.

Sau những đợt mưa kéo dài, thời tiết nắng ráo trở lại giúp các đơn vị có thể tổ chức thi công liên tục. Tại nhiều vị trí cầu, nút giao, công trình phụ trợ, máy móc được huy động, công nhân tập trung hoàn thiện từng hạng mục theo tiến độ.

Đoạn từ Km55 đến Km65 thuộc gói thầu số 22, toàn bộ tuyến chính đã hoàn thành thảm bê tông nhựa. Ông Phan Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Tự Lập cho biết, hai tháng qua mưa liên tục ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ thi công, nhất là các hạng mục phụ trợ ngoài trời.

Ngay khi thời tiết thuận lợi trở lại, đơn vị đã tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh thi công khu vực nút giao Phù Lưu tại km57.

Đối với tuyến chính 2 làn xe đã hoàn thành mặt đường, nhà thầu tiếp tục duy trì nhân công, thiết bị để lắp đặt hộ lan, lan can, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục phụ trợ.

Tiến độ tại các công trình cầu cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Ông Lê Đức Tranh, Giám đốc Ban điều hành gói thầu số 24, Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả cho hay, đơn vị đảm nhiệm thi công 22 cầu thuộc dự án đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, đến nay giá trị thực hiện đạt khoảng 94% theo hợp đồng.

Trong số này, 16 cầu trên tuyến chính đã hoàn thành các hạng mục chính từ ngày 30/7, các cầu còn lại cơ bản hoàn thành phần kết cấu chính. Nhà thầu đang tập trung thi công khe co giãn, lan can và các hạng mục phụ trợ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2026, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Tuy nhiên, ngoài ảnh hưởng của thời tiết, việc thiếu hụt nhân công cũng là khó khăn đối với nhiều nhà thầu. Thị trường lao động xây dựng có sự cạnh tranh khá lớn khi nhiều dự án quy mô lớn triển khai cùng lúc trên địa bàn. Một số dự án, công trình do doanh nghiệp tư nhân đầu tư có mức tiền công cao nên thu hút đáng kể lực lượng lao động.

Anh Nguyễn Thanh Nam, cán bộ kỹ thuật Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú, đơn vị thi công đoạn từ Km0 đến Km3 cho biết, số lao động huy động hiện giảm khoảng 70% so với cùng thời điểm năm trước. Nhà thầu đang duy trì khoảng 60 công nhân trên công trường.

Theo anh Nam, việc bổ sung, điều chuyển máy móc có thể thực hiện trong thời gian ngắn, nhưng nhân lực, nhất là lao động có tay nghề khó tìm kiếm trong thời gian ngắn.

Do đó, đơn vị phải chủ động điều phối lực lượng hiện có, ưu tiên những phần việc đẩy nhanh tiến độ và tổ chức thi công ca đêm tại các vị trí đủ điều kiện.

Trước những khó khăn phát sinh, các cơ quan chuyên môn và Ban Quản lý dự án tăng cường kiểm tra, bám sát công trường, theo dõi tiến độ từng gói thầu và phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn I) đoạn qua khu vực Hà Giang cũ thông tin, các nhà thầu được yêu cầu rà soát lại tiến độ, ưu tiên nhân lực, thiết bị cho những hạng mục còn khối lượng lớn; đồng thời tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng khối lượng thi công.

Ban Quản lý dự án duy trì cán bộ tại công trường, phối hợp với đơn vị thi công và tư vấn giám sát xử lý ngay những vấn đề phát sinh; đôn đốc các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” tại những vị trí đảm bảo đủ điều kiện.

Cùng với việc tăng tốc thi công, các đơn vị cũng được yêu cầu khẩn trương nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với khối lượng xây lắp đã thực hiện, bảo đảm tiến độ giải ngân và tạo điều kiện để nhà thầu tiếp tục huy động nguồn lực cho công trường.

Với khối lượng công việc còn lại, các đơn vị đang tiếp tục rà soát từng hạng mục, từng vị trí để có phương án tổ chức thi công phù hợp, phấn đấu đến ngày 31/12 tới hoàn thành toàn bộ các hạng mục theo quy mô 4 làn xe để đưa công trình vào hoạt động…/.

Cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang quyết tâm về đích đúng tiến độ Dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang có chiều dài 105km, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Đoạn qua tỉnh Tuyên Quang cũ đã triển khai thi công 14/14 gói thầu trên tuyến có chiều dài trên 77km.

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