Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra thi công tuyến cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang

Chiều 24/9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế việc thi công Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Kiểm tra tại hiện trường, Bộ trưởng Trần Hồng Minh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Tuyên Quang, chủ đầu tư và các nhà thầu trong tổ chức thi công dự án.

Bộ trưởng yêu cầu tỉnh sớm rà soát, hoàn thiện các nội dung liên quan, báo cáo Chính phủ xem xét bố trí nguồn vốn để triển khai giai đoạn hoàn chỉnh tuyến cao tốc đoạn qua địa bàn tỉnh.

Bộ trưởng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 1 tỉnh Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu hoàn thiện hệ thống nút giao, đường gom kết nối với cao tốc, bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công. Các đơn vị cần nghiên cứu phương án tổ chức vừa khai thác, vừa thi công hợp lý, bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Đồng thời, chủ đầu tư và các nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư; tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với yêu cầu bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 1 tỉnh Tuyên Quang, Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang có chiều dài 105 km, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Đoạn qua địa bàn tỉnh Tuyên Quang cũ dài hơn 77 km, tổng mức đầu tư khoảng 8.800 tỷ đồng, gồm 15 gói thầu xây lắp. Đến nay, cả 15 gói thầu đã được triển khai thi công, giá trị xây lắp lũy kế đạt hơn 4.688 tỷ đồng, bằng 76,01% giá trị hợp đồng.

Công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua Tuyên Quang đã hoàn thành, bàn giao cho các đơn vị thi công. Những khó khăn cơ bản về nguồn vật liệu xây dựng được tháo gỡ, đáp ứng yêu cầu thi công. Lũy kế giải ngân từ khi khởi công đạt hơn 7.089 tỷ đồng, bằng 84,56% kế hoạch; riêng năm 2026 đạt hơn 806 tỷ đồng, bằng 38,38% kế hoạch vốn được giao.

Đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Hà Giang cũ dài hơn 27 km, gồm 9 gói thầu xây lắp đều đã được triển khai. Giá trị sản lượng thực hiện đạt khoảng 3.033 tỷ đồng, bằng 85% giá trị hợp đồng; lũy kế giải ngân đạt hơn 3.945 tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch, giải phóng mặt bằng trên đoạn tuyến này cũng đã hoàn thành.

Trong quá trình triển khai, dự án vẫn gặp một số khó khăn do biến động giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng; thời tiết mưa lớn kéo dài gây ảnh hưởng đến thi công, phát sinh sạt lở tại một số khu vực.

Một số nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu, tổ chức thi công có thời điểm chưa tương xứng với khối lượng còn lại; việc bố trí vốn chưa kịp thời cũng ảnh hưởng đến tiến độ.

Để đẩy nhanh tiến độ, tỉnh Tuyên Quang đang yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu rà soát toàn bộ khối lượng còn lại, xây dựng tiến độ chi tiết đến từng gói thầu, hạng mục, xác định khối lượng hoàn thành theo tuần, tháng và gắn trách nhiệm với người đứng đầu.

Các đơn vị được yêu cầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” tại những hạng mục đủ điều kiện; chủ động phương án thi công phù hợp với diễn biến thời tiết, bảo đảm an toàn công trình và người lao động.

Tỉnh cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết yêu cầu các nhà thầu chậm tiến độ bổ sung nguồn lực, điều chỉnh biện pháp tổ chức thi công; đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí khoảng 5.900 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 để triển khai Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn hoàn chỉnh, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng trong kết nối tỉnh Tuyên Quang với tỉnh Hà Giang cũ và các địa phương khu vực phía Bắc, góp phần mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy giao thương, du lịch và liên kết vùng./.

Gấp rút thi công, sớm hoàn thành cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang cuối năm Đến nay, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang dài 77 km triển khai thi công 15/15 gói thầu, tổng giá trị xây lắp lũy kế đạt 4.629/6.168 tỷ đồng, đạt 75,05% giá trị hợp đồng.

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