Hải Phòng thông qua 15 nghị quyết mở đường cho các dự án hạ tầng trọng điểm

Ngày 25/9, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thống nhất, biểu quyết thông qua 15 nghị quyết sát thực tiễn, góp phần khơi thông nguồn lực, thực hiện mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.

Để triển khai hiệu quả các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Văn Hiệu đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện, không để độ trễ trong triển khai chính sách; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ, dự án trọng điểm.

Ông Lê Văn Hiệu nhấn mạnh, chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2026, toàn thành phố đang tập trung cao độ thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra.

Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ngành, địa phương tiếp tục quyết liệt bám sát kịch bản tăng trưởng; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và thu ngân sách; đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Đối với Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) - hoàn thiện tuyến cao tốc và đoạn kết nối đường tỉnh 353, đây là dự án được Chính phủ giao thành phố Hải Phòng làm cơ quan chủ quản. Địa bàn thực hiện dự án dự kiến tại các xã, phường Kiến Hải, Hùng Thắng, Chấn Hưng, Nam Đồ Sơn (Hải Phòng) và các xã Đông Thụy Anh, Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên). Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8.228 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương 4.036 tỷ đồng, ngân sách thành phố Hải Phòng hơn 4.192 tỷ đồng.

Dự án xây dựng hoàn thiện tuyến cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng đoạn từ nút giao đường bộ ven biển đến nút giao Quốc lộ 37 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, chiều dài khoảng 24,19 km, quy mô cao tốc 4 làn xe; xây dựng đường gom hai bên cao tốc trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Dự án gồm 4 nút giao khác mức liên thông: Nam Đồ Sơn, ĐH.212, tuyến Lạng Am-Ven Biển và Quốc lộ 37. Đồng thời, xây dựng hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển đoạn từ nút giao ĐT.353 đến cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng, chiều dài khoảng 5,1 km. Diện tích sử dụng đất khoảng 227,9 ha.

Xác định đây là dự án giao thông có ý nghĩa quan trọng, kết nối các tỉnh, thành phố và là công trình trọng điểm quốc gia được Chính phủ giao Hải Phòng triển khai, thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan, chủ đầu tư và các xã, phường có tuyến đường đi qua tập trung tuyên truyền, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, đồng thời quan tâm các vấn đề an sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Đối với Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư tuyến đường kết nối Đông - Tây thành phố Hải Phòng, dự án nhằm hình thành trục giao thông kết nối thuận lợi giữa hai trung tâm đô thị lớn của thành phố là trung tâm đô thị phía Tây và phía Đông với mạng lưới giao thông hiện có và các định hướng quy hoạch. Tuyến đường được định hướng với quy mô hiện đại, đáp ứng tầm nhìn lâu dài, rút ngắn cự ly, thời gian di chuyển giữa hai đô thị trung tâm, đồng thời tạo trục cảnh quan, kiến trúc điểm nhấn của thành phố mới sau hợp nhất.

Dự án góp phần mở rộng không gian phát triển, hình thành quỹ đất mới hai bên hành lang tuyến đường; khai thác lợi thế, tiềm năng, tạo động lực thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; giảm tải cho mạng lưới giao thông trên địa bàn, đặc biệt là Quốc lộ 5 qua khu vực trung tâm thành phố và mạng lưới đường bộ hiện có; kết nối đồng bộ giao thông nội vùng và liên vùng.

Dự án được thực hiện tại các xã, phường: An Dương, An Phong, Kim Thành, Hà Nam, Hà Bắc, Thanh Hà, Hà Tây, Ái Quốc, Nam Đồng. Tuyến có chiều dài 23,59 km, chiều rộng mặt cắt ngang 68 m (lộ giới quản lý quy hoạch 110 m), gồm 6 làn xe tuyến chính tốc độ cao 100 km/h và 4 làn xe đường song hành tốc độ thiết kế 60 km/h. Dự án gồm 3 dự án thành phần, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố và đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.

Cùng với các nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại và đầu tư công, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thông qua nhiều nghị quyết về cơ chế, chính sách an sinh xã hội. Các nghị quyết tạo thêm cơ sở để Hải Phòng tăng tốc phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời chăm lo, nâng cao đời sống của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thành phố./.

Khởi công dự án cụm công nghiệp 1.250 tỷ đồng ở cửa ngõ phía Tây Hải Phòng Cụm công nghiệp Lê Thiện-Đại Bản có quy mô khoảng 60ha, được triển khai tại khu vực trước đây thuộc xã Lê Thiện và xã Đại Bản, huyện An Dương (nay là phường An Phong, thành phố Hải Phòng).

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