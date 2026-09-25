Lạng Sơn khởi động dự án nhà máy găng tay bảo hộ vốn 30 triệu USD tại VSIP

Ngày 25/9, tại Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn (xã Hữu Lũng và Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đã diễn ra lễ động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất găng tay bảo hộ lao động của Công ty Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fanya Safety Việt Nam với tổng nguồn vốn đầu tư 30 triệu USD.

Ông Cao Bīng, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fanya Safety Việt Nam cho biết, dự án Nhà máy sản xuất găng tay bảo hộ lao động của công ty được triển khai tại Lô đất CN-14.2 thuộc giai đoạn I Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn, với diện tích 4 ha, tổng vốn đầu tư 30 triệu USD, công suất thiết kế 150 triệu đôi găng tay bảo hộ lao động đa chức năng/năm. Đây là dự án sản xuất đầu tiên được triển khai tại Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn và là dự án đầu tư đầu tiên của Fanya Safety tại Việt Nam.

Ông Bùi Đăng Thoan, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn VSIP Lạng Sơn, VSIP Bắc Ninh và VSIP Hà Nội, phát biểu. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Ông Cao Bīng đánh giá cao môi trường đầu tư, vị trí và tiềm năng phát triển của tỉnh Lạng Sơn, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ và đồng hành của tỉnh Lạng Sơn, các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương và Công ty Trách nhiệm hữu hạn VSIP Lạng Sơn trong suốt quá trình nghiên cứu, chuẩn bị và triển khai dự án.

Ông Bùi Đăng Thoan, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn VSIP Lạng Sơn (VSIP Lạng Sơn), VSIP Bắc Ninh và VSIP Hà Nội thông tin, Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn được triển khai trên địa bàn xã Hữu Lũng và xã Tuấn Sơn (Lạng Sơn) với quy mô gần 600 ha. Sau hơn 2 năm triển khai thi công, dự án xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn đã hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 với diện tích 217,2 ha, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Trên cơ sở quỹ đất đã được bàn giao, VSIP Lạng Sơn đang tập trung triển khai các hạng mục hạ tầng thiết yếu như: Hệ thống giao thông nội khu, cấp nước và xử lý nước thải, hướng tới xây dựng nền tảng hạ tầng đồng bộ phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp khi đi vào vận hành. Tính đến tháng 9/2026, khu công nghiệp đã thu hút 9 nhà đầu tư đăng ký thuê hơn 43 ha đất để thực hiện các dự án sản xuất, với tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 125 triệu USD.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học phát biểu. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Theo kế hoạch, VSIP Lạng Sơn phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan của tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành cả 3 giai đoạn của dự án xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn vào tháng 9/2027. Khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp lớn nhất tỉnh Lạng Sơn sẽ tạo việc làm cho khoảng 40 nghìn lao động.

Tại lễ động thổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học khẳng định, những năm qua, Lạng Sơn xác định phát triển công nghiệp là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và tăng nguồn thu ngân sách. Trong định hướng đó, Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được tỉnh kỳ vọng trở thành một trong những động lực mới cho phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển kinh tế của tỉnh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị, Công ty Trách nhiệm hữu hạn VSIP Lạng Sơn tiếp tục tập trung hoàn thiện đồng bộ hạ tầng khu công nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến, thu hút các dự án có quy mô, công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh.

Hạ tầng giai đoạn 1 của Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn diện tích 200 ha đã cơ bản hoàn thiện sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fanya Safety Việt Nam tập trung nguồn lực, triển khai dự án đúng tiến độ cam kết, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và sớm đưa nhà máy vào hoạt động hiệu quả. Các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư và các doanh nghiệp triển khai dự án đúng quy định, tiến độ…

Dịp này, Công ty Trách nhiệm hữu hạn VSIP Lạng Sơn cũng đã khánh thành tòa nhà Văn phòng VSIP Lạng Sơn. Đây vừa là trung tâm điều hành của dự án vừa là đầu mối hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu cơ hội đầu tư, triển khai dự án và vận hành sản xuất, kinh doanh./.

Động thổ Khu công nghiệp Tân Phước 1, vốn đầu tư gần 5.940 tỷ đồng Khu công nghiệp Tân Phước 1 có quy mô 470ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.936 tỷ đồng; trong đó diện tích đất công nghiệp là 362,8ha, thời hạn sử dụng đất đến năm 2074.

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