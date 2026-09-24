Giá dầu diesel trung bình tại Liên minh châu Âu xác lập mức cao kỷ lục

Phân tích của hãng tin AFP dựa trên dữ liệu từ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) do Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 24/9 cho thấy, giá dầu diesel trung bình tại EU đã chạm mức cao kỷ lục mới, đạt 2,23 euro/lít (khoảng 2,54 USD/lít).

Mức đỉnh mới này - tương đương 9,63 USD/gallon Mỹ (1 gallon = 3,78 lít), được xác lập trong bối cảnh các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine đang làm gián đoạn nguồn cung dầu thô cũng như gây hư hại nhiều nhà máy lọc dầu, dẫn đến giá năng lượng tăng vọt trên phạm vi toàn cầu.

Theo dữ liệu theo tuần được ghi nhận từ năm 2005 đến nay, 19 quốc gia thành viên EU, trong đó có Đức, Pháp và Italy, đã ghi nhận các mức giá cao kỷ lục.

Trong số các quốc gia đã xác lập mức giá cao kỷ lục mới, Đan Mạch và Phần Lan có mức giá cao nhất, lần lượt đạt 2,56 euro/lít, tiếp theo là Đức với 2,46 euro/lít. Giá bán lẻ dầu diesel tại Bỉ và Pháp đều dao động sát mốc 2,40 euro/lít.

Tây Ban Nha và Thụy Điển cũng ghi nhận đà tăng giá, nhưng vẫn thấp hơn các mức đỉnh từng được ghi nhận vào năm 2022 sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Trong khi đó, tình hình tương tự cũng diễn ra ở bên kia bờ Đại Tây Dương. Giá diesel tại Mỹ đã lên mức kỷ lục 6,52 USD/gallon trong ngày 23/9, tăng 76% so với một năm trước, gây khó khăn đối với nông dân và những người sử dụng nhiên liệu này.

Trước tình hình đó, mới đây, tờ Politico dẫn các nguồn thạo tin cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xây dựng kế hoạch áp đặt lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu diesel trong 90 ngày nhằm giảm giá năng lượng đang tăng cao ở mức kỷ lục, đặc biệt là trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Nếu được thông qua, đây sẽ là lần hạn chế xuất khẩu năng lượng đầu tiên của Mỹ kể từ năm 2015, thời điểm cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ đã kéo dài nhiều thập kỷ.

Sáng kiến này đã nhận được những ý kiến trái chiều của các quan chức chính phủ và vấp phải sự phản đối từ ngành dầu mỏ./.

Giá dầu khó sớm trở lại mức trước xung đột do hạn chế nguồn cung ​ Theo tổ chức RHB Research, ngay cả khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn hoặc eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, nguồn cung năng lượng trong khu vực cũng khó phục hồi ngay lập tức