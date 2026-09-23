Australia xem xét gia hạn thuế chống bán phá giá thép mạ kẽm từ Việt Nam

Theo thông tin mới nhất của Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), ngày 9/9, Ủy ban Chống bán phá giá Australia (Anti-Dumping Commission - ADC) đã khởi xướng cuộc điều tra xem xét việc tiếp tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép mạ kẽm nhập khẩu từ Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam nhằm xem xét sự cần thiết của việc tiếp tục áp dụng các biện pháp chống bán phá giá đối với thép mạ kẽm nhập khẩu từ các nước này.

Cục Phòng vệ thương mại cho biết Australia lần đầu áp dụng thuế chống bán phá giá đối với thép mạ kẽm (zinc coated/galvanised steel) từ Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam dựa trên đơn đề nghị của đại diện ngành sản xuất trong nước - Công ty thép BlueScope từ ngày 16/8/2017. Ngày 28/7/2022, trên cơ sở kết quả điều tra xem xét việc tiếp tục áp dụng biện pháp, ADC ban hành quyết định gia hạn áp dụng biện pháp chống bán phá giá trên thêm 5 năm nữa, đến ngày 16/8/2027.

Ngày 17/8/2026, BlueScope tiếp tục nộp đơn đề nghị ADC tiếp tục gia hạn biện pháp chống bán phá giá với thép mạ kẽm với lý do nếu biện pháp hết hiệu lực, xuất khẩu từ 3 quốc gia trên vào Australia sẽ tiếp tục tăng.

Theo lập luận của BlueScope, nếu các biện pháp hết hiệu lực, lượng hàng nhập khẩu từ các nước bị điều tra có khả năng gia tăng, gây ép giá và giảm giá trên thị trường Australia. Giá bán của ngành công nghiệp thép Australia trong thời gian qua đã chịu sức ép, dẫn đến lợi nhuận và khả năng sinh lời suy giảm.

BlueScope đồng thời viện dẫn tình trạng dư thừa công suất thép trên toàn cầu, các biện pháp phòng vệ thương mại tại các thị trường khác và những biến động trong thương mại thép quốc tế để lập luận rằng nguy cơ hàng hóa được xuất khẩu bị bán phá giá vẫn tồn tại. Ngoài ra, các nhà xuất khẩu vẫn có quan hệ thương mại và mạng lưới phân phối với thị trường Australia, có thể nhanh chóng khôi phục khi biện pháp hết hiệu lực.

Trên cơ sở thông tin do BlueScope cung cấp, bao gồm các kết quả điều tra trước đây, tình hình thị trường hiện tại, xu hướng thương mại, tình trạng dư thừa công suất và thông tin về hoạt động của ngành công nghiệp Australia, ADC nhận định rằng nếu biện pháp hết hiệu lực, ngành sản xuất trong nước của Australia sẽ bị thiệt hại đáng kể.

Về các mốc thời gian điều tra, Cục Phòng vệ thương mại cho biết thời kỳ điều tra (POI) là từ 01/7/2025 đến 30/6/2026. Ngày 16/10/2026 là hạn cuối nộp Bản trả lời Bản câu hỏi cho các nhà xuất khẩu và ý kiến của các bên liên quan.

Ngày 04/10/2027 là thời gian dự kiến công bố Báo cáo các nội dung trọng yếu (SEF), là báo cáo điều tra sơ bộ làm căn cứ cho Kết luận điều tra cuối cùng. Trong vòng 20 ngày sau khi SEF được công bố, các bên cần nộp ý kiến bình luận đối với SEF.

Dự kiến ngày 11/02/2027, Ủy viên ADC báo cáo và đưa ra kiến nghị lên Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia.

Ngày 16/8/2027 là thời điểm hết hạn của biện pháp chống bán phá giá hiện tại; nếu không được tiếp tục, biện pháp sẽ chấm dứt kể từ ngày 17/8/2027.

Nhằm ứng phó hiệu quả với vụ việc trên, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị Hiệp hội và các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu liên quan chuẩn bị nguồn lực để hợp tác với cơ quan điều tra và tham gia các giai đoạn của vụ việc để bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, trong đó khẩn trương nghiên cứu Bản câu hỏi của ADC, chuẩn bị và nộp đầy đủ bản trả lời trong thời hạn quy định, đồng thời xây dựng lập luận phản biện đối với quan điểm của Nguyên đơn về sự cần thiết phải tiếp tục áp dụng biện pháp.

Cục Phòng vệ thương mại đề nghị các Hiệp hội, doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với Cục để cập nhật thông tin về tình hình xử lý vụ việc; kịp thời trao đổi về những khó khăn, vướng mắc đặc biệt đối với các nội dung liên quan đến bản trả lời câu hỏi, bình luận, yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung và xác minh của ADC... để được hỗ trợ kịp thời khi cần thiết./.