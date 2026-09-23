Kinh tế Eurozone bứt tốc đi kèm với sức ép lạm phát trở lại

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Khu vực đồng euro đang ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, bức tranh kinh tế lại bộc lộ một nghịch lý: sự phục hồi vững chắc đang đi kèm với áp lực chi phí năng lượng và nguy cơ tiếp tục thắt chặt tiền tệ.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp của Khu vực đồng euro đã tăng từ 52 điểm trong tháng 8 lên 53,1 điểm trong tháng 9, bỏ xa mức dự báo 51,7 điểm.

Theo Reuters, đây là mức cao nhất được ghi nhận kể từ tháng 4/2023. Sự mở rộng diễn ra ở cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, được thúc đẩy bởi lượng đơn đặt hàng mới tăng nhanh nhất trong hơn bốn năm qua.

Dù sản lượng khởi sắc, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng chi phí đầu vào tăng mạnh do giá năng lượng đắt đỏ. Hệ quả là họ buộc phải chuyển một phần gánh nặng này sang khách hàng.

Theo giới phân tích, việc kinh tế tăng trưởng vững hơn trong khi lạm phát năng lượng quay trở lại có thể sẽ củng cố quyết tâm triển khai chính sách tiền tệ mới đây của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Sau hai đợt nâng lãi suất trong năm nay, các số liệu tích cực mới nhất nhiều khả năng sẽ trở thành cơ sở để ECB tiếp tục lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới./.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Eurozone tăng tháng thứ hai liên tiếp Hoạt động kinh doanh tại Eurozone đã tăng trưởng trở lại vào tháng 7/2026, lần đầu tiên sau 4 tháng giảm sút, sau khi xung đột tại Trung Đông gây ra đợt tăng vọt chi phí năng lượng trên toàn cầu.