Thành phố Hồ Chí Minh thu hút 5,7 tỷ USD vào khu chế xuất – khu công nghiệp

9 tháng năm 2026, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 5,7 tỷ USD, bằng 131,15% kế hoạch cả năm (4,25 tỷ USD); tăng 29,13% so với cùng kỳ năm 2025.

Thông tin được ông Trần Việt Hà, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết tại họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, chiều 24/9.

Đáng chú ý, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào các khu chế xuất, khu công nghiệp đạt 4,27 tỷ USD, tăng 62,22% so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, Ban Quản lý đã cấp mới 100 dự án với tổng vốn đăng ký 3,14 tỷ USD; 120 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn điều chỉnh tăng 1,13 tỷ USD.

Theo ông Trần Việt Hà, kết quả thu hút đầu tư 9 tháng cho thấy dòng vốn vào các khu chế xuất, khu công nghiệp đang từng bước chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả.

Các dự án mới không chỉ bổ sung nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần mở rộng năng lực hạ tầng, hình thành các cụm liên kết ngành, thu hút doanh nghiệp vệ tinh và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi giá trị.

Trong số các dự án, quy mô lớn nhất là dự án Trung tâm dữ liệu tại khu công nghiệp Tân Phú Trung với tổng vốn đăng ký 2,1 tỷ USD; định hướng phát triển hạ tầng điện toán hiệu năng cao phục vụ trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu lớn. Dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy nhu cầu phát triển hạ tầng số, năng lượng, viễn thông, dịch vụ công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó là dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lập - giai đoạn 1, đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư, với diện tích hơn 497 ha, tổng vốn đầu tư trên 379 triệu USD.

Đây là khu công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình đa ngành, ưu tiên thu hút công nghiệp công nghệ cao và có khả năng phát triển thành khu công nghiệp xanh, tuần hoàn trong tương lai.

Công tác thu hút đầu tư đã vượt chỉ tiêu cả năm, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp cho biết, trong quý IV/2026 sẽ tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các dự án đã được chấp thuận đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Đồng thời, tăng cường xúc tiến đầu tư, chủ động tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ nguồn, nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo và các dự án có khả năng hình thành chuỗi liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Trong khi đó, 9 tháng năm 2026 Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án với tổng vốn đăng ký 1,23 tỷ USD, đạt 87,9% kế hoạch thu hút đầu tư mới cả năm.

Trong đó, có 2 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 590 triệu USD; 2 dự án trong nước có tổng vốn tương đương 640 triệu USD. Cùng với đó là 5 dự án được điều chỉnh tăng vốn, tương đương 57,519 triệu USD.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Điểm đáng chú ý trong dòng vốn đầu tư tại Khu Công nghệ cao là các dự án được cấp mới có vai trò bổ trợ trong hệ sinh thái công nghệ cao. Một dự án hướng đến năng lực cung cấp hạ tầng cho các hoạt động số, dự án còn lại mở rộng hoạt động sản xuất công nghệ cao và nhu cầu liên kết với các nhà cung ứng.

Theo đó, Dự án Trung tâm dữ liệu siêu quy mô bán buôn Evolution, vốn đăng ký hơn 508 triệu USD, bổ sung nguồn đầu tư lớn vào hạ tầng dữ liệu; đây cũng là dự án FDI có quy mô vốn lớn nhất được cấp mới tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trong 9 tháng.

Trong khi đó, Nhà máy Techtronic Tools Việt Nam có vốn đăng ký 81 triệu USD sẽ tập trung vào sản xuất thiết bị điện tử thông minh. Tác động lan tỏa của các dự án này cần được nhìn trong mối liên kết với các dự án khác tại Khu Công nghệ cao.

Tương tự với dòng vốn đầu tư trong nước, Tổ hợp trung tâm dữ liệu siêu lớn STARMASON có vốn đăng ký khoảng 480 triệu USD, góp phần gia tăng quy mô đầu tư vào hạ tầng dữ liệu.

Còn dự án Trung tâm công nghệ cao Tâm Anh có vốn đăng ký 160 triệu USD sẽ bổ sung một hướng phát triển về dịch vụ công nghệ cao liên quan đến y sinh học. Khi được triển khai và vận hành theo tiến độ, các dự án có thể tạo thêm nhu cầu về dịch vụ công nghệ, nhân lực trình độ cao và liên kết doanh nghiệp.

Đây là những điều kiện góp phần phát triển hệ sinh thái khoa học, công nghệ và chuyển đổi số theo định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tính đến hết tháng 9/2026, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh có 165 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký tương đương 13,863 tỷ USD; trong đó 57 dự án FDI chiếm khoảng 79,4% tổng vốn đăng ký (11 tỷ USD).

Sự hiện diện của các nhà đầu tư như Intel, Samsung, TTI, Nipro, Jabil và Nidec tạo điều kiện để Khu Công nghệ cao tiếp tục thu hút dự án công nghệ cao, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng và mở rộng cơ hội tham gia của doanh nghiệp trong nước.

Thời gian tới, song song với hoạt động tiếp xúc nhà đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tiếp tục rà soát quỹ đất, điều kiện hạ tầng và hoàn thiện danh mục dự án kêu gọi đầu tư mới.

Trọng tâm là thu hút nhà đầu tư tham gia Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược Thành phố Hồ Chí Minh và hoàn thành, vượt chỉ tiêu (1,4 tỷ USD) thu hút đầu tư mới năm 2026./.

Dòng vốn FDI thúc đẩy tăng trưởng của bất động sản công nghiệp Vốn FDI thực hiện 8 tháng năm 2026 ước đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ, mức cao nhất 8 tháng trong 5 năm qua, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ đạo với 14,24 tỷ USD.

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