Giá vàng giảm trước khả năng Fed thắt chặt chính sách

Trong phiên chiều 24/9 tại châu Á, thị trường vàng trong trạng thái giằng co giữa khả năng Cục Dự trữ liên bang (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách và sự sụt giảm của giá dầu.

Giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 4.274,79 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 tại Mỹ giảm 0,2% xuống 4.309,80 USD/ounce.

Áp lực lạm phát gia tăng và nền kinh tế Mỹ đang mạnh lên có thể thúc đẩy Fed hướng tới việc tăng lãi suất ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Các nhà giao dịch đang dự báo đợt tăng lãi suất thứ hai liên tiếp vào cuối tháng 10 tới.

Ông Ross Maxwell, Giám đốc chiến lược tại công ty môi giới giao dịch trực tuyến đa tài sản VT Markets, cho rằng các nhà đầu tư hiện nhận định Fed sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài sau đợt tăng lãi suất tuần trước, những biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc, cũng như các diễn biến tại Trung Đông liên quan đến rủi ro nguồn cung dầu và năng lượng.

Giá dầu giảm nhẹ khi Iran tuyên bố vẫn ngỏ khả năng thúc đẩy các biện pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột, mặc dù nước này và Mỹ vẫn còn nhiều bất đồng về phương thức thực hiện.

Mặc dù vàng thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, lãi suất tăng có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này so với các khoản đầu tư sinh lời từ lãi suất.

Dữ liệu công bố ngày 23/9 cho thấy hoạt động kinh tế tại Mỹ đã tăng mạnh lên mức cao nhất trong hơn 5 năm vào tháng 9/2026. Tuy nhiên, nhu cầu lớn đã gây áp lực lên chuỗi cung ứng và đẩy giá cả leo thang.

Bà Daniela Corsini, chuyên gia kinh tế tại Intesa Sanpaolo, nhận định giá vàng có thể tiếp tục dao động quanh mức trung bình 4.200 USD/ounce trong vài quý tới.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 0,8% xuống 63,94 USD/ounce, bạch kim giảm 0,2% xuống 1.746,02 USD/ounce, trong khi palladium tăng 0,4% lên 1.265,51 USD/ounce.

Tại Việt Nam chiều 24/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 141,4 – 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra)./.

Giá vàng ngày 24/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước Vào đầu giờ sáng 24/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 142,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​