Giá vàng trong nước đảo chiều giảm 600.000 đồng theo thế giới

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (24/9), giá vàng trong nước điều chỉnh giảm từ 500.000-600.000 đồng/lượng, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố không có biến động.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý được giao dịch ở mức 141,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 600.000 đồng so với chốt phiên trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 500.000 đồng so với chốt phiên trước, hiện giao dịch ở mức 141,8-145,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý cũng giảm 500.000 đồng, hiện niêm yết ở mức 141,7-144,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, trong khoảng từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.286 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới là 9,6 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.635 đồng/USD, không đổi so với phiên trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh với mức khác nhau. Hiện Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.790-26.200 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng; VietinBank giao dịch ở mức 25.763-26.208 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 5 đồng/USD so với chốt phiên trước.

BIDV niêm yết ở mức 25.820-26.200 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng. Eximbank giao dịch ở mức 25.800-26.190 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng so với chốt phiên trước./.

Giá vàng mất đà tăng do kỳ vọng nâng lãi suất đẩy đồng USD lên giá Vào lúc 0 giờ 25 giờ phút ngày 24/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1,7% xuống 4.282,53 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 17/9.