Giá dầu tăng gần 4% sau những tuyên bố của Mỹ và Iran

Giá dầu thô chốt phiên giao dịch biến động ngày 23/9 với mức tăng gần 4%, trong bối cảnh giới đầu tư đang đánh giá các tuyên bố qua lại của các nhà lãnh đạo Mỹ và Iran.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent tăng 3,83 USD, hay 3,86%, lên 103,08 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,64 USD, hay 1,81%, lên 92,16 USD/thùng.

Yếu tố chính đẩy giá dầu leo dốc là bài phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 23/9.

Ông khẳng định vẫn tin tưởng vào con đường ngoại giao để tìm giải pháp cho xung đột giữa Mỹ và Iran.

Tuyên bố này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng chính diễn đàn này vào ngày 22/9 để đưa ra lời cảnh báo đối với Iran.

Trả lời báo chí, một quan chức cấp cao của Iran cho biết nước này đang xem xét phản hồi của Mỹ đối với đề xuất chấm dứt xung đột do phía Iran đưa ra, dù hai bên vẫn còn nhiều điểm bất đồng.

Quan chức này cũng tiết lộ rằng việc mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran đã được đưa ra thảo luận trong các cuộc đàm phán gián tiếp vào ngày 22/9.

Dù vậy, người đứng đầu cơ quan an ninh Iran Mohsen Rezaei ngày 23/9 tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không được mở lại chừng nào các điều kiện của Iran chưa được đáp ứng.

Các diễn biến trên đã lấn át những tín hiệu tích cực về phía cầu. Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dầu thô dự trữ của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 18/9 đã tăng thêm 3 triệu thùng, lên mức 426,4 triệu thùng, trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm 641.000 thùng mà giới chuyên gia đưa ra trước đó.

Bên cạnh đó, theo các nguồn thạo tin, Saudi Arabia đã khôi phục hoạt động của đường ống dẫn dầu Đông-Tây hướng ra Biển Đỏ vào ngày 22/9./.

Giá dầu thô lùi bước trước tín hiệu tích cực hơn về nguồn cung từ Trung Đông Thông tin Saudi Arabia khôi phục tuyến đường ống huyết mạch, kết hợp tín hiệu ngoại giao Mỹ-Iran và dự trữ dầu thô Mỹ tăng đẩy giá dầu sụt giảm phiên thứ sáu liên tiếp, xuống mức thấp nhất hai tuần.