Đặt mốc mới cho các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Ngày 24/9, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn đi kiểm tra thực địa và làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tiến độ các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch tại Khu Kinh tế Hòn La.

Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan chậm nhất đến ngày 15/10/2026 phải tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, hoàn thành bàn giao toàn bộ phần diện tích đất còn lại cho chủ đầu tư dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; đồng thời khẩn trương hoàn thiện các khu tái định cư, bảo đảm quyền lợi và ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng.

Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn đề nghị EVN khẩn trương hoàn thành các thủ tục, hồ sơ, phấn đấu đưa Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I phát điện thương mại vào ngày 20/10/2026. Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và khẳng định hiệu quả của dự án.

Đồng thời, EVN cần sớm khởi công các hạng mục chính của Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II; đẩy nhanh tiến độ triển khai, phấn đấu đến ngày 31/12/2026 tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 15%. Tỉnh cũng yêu cầu đẩy nhanh thủ tục để triển khai Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch III.

Đối với các khu tái định cư, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thiện các hạng mục hạ tầng thiết yếu, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, ổn định đời sống người dân, đáp ứng yêu cầu phục vụ dự án.

Tỉnh cũng sẽ rà soát quy hoạch và hiện trạng kết nối giao thông trong khu vực, xác định nhu cầu, các tuyến kết nối cần thiết và xây dựng lộ trình đầu tư cụ thể, bảo đảm hạ tầng giao thông đi trước một bước, phục vụ yêu cầu phát triển lâu dài của Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và Khu Kinh tế Hòn La.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị EVN tiếp tục nghiên cứu, đầu tư, hoàn thiện hệ thống truyền tải điện; đồng thời nhấn mạnh Trung tâm Điện lực Quảng Trạch cần được đặt trong tổng thể phát triển Khu Kinh tế Hòn La. Theo đó, tỉnh sẽ rà soát, bổ sung quy hoạch hạ tầng đô thị phù hợp với tính chất, quy mô phát triển của khu vực; nghiên cứu bố trí cơ sở đào tạo nghề, đào tạo lao động kỹ thuật, nhà ở xã hội, trường học, cơ sở y tế và các thiết chế phục vụ chăm sóc sức khỏe, đời sống người lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của EVN và các đơn vị liên quan; khẳng định Quảng Trị sẽ đồng hành cùng các nhà đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Với sự phối hợp của EVN và các đơn vị liên quan, tỉnh phấn đấu đưa Trung tâm Điện lực Quảng Trạch trở thành một trong những trung tâm điện lực lớn của cả nước, triển khai đồng bộ, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương đề nghị, EVN đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch để sớm đưa các dự án vào vận hành theo kế hoạch; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án.

Theo báo cáo của EVN, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch gồm 4 dự án thành phần: Dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I; Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch III. Tổng mức đầu tư toàn bộ Trung tâm Điện lực Quảng Trạch là 125.746 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,8 tỷ USD.

Đối với dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, EVN đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu 31/36 gói thầu; lũy kế giải ngân đạt 3.111/4.818 tỷ đồng, tương đương 64,57% tổng mức đầu tư.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I có công suất 1.403 MW, tổng mức đầu tư 42.023 tỷ đồng. Tiến độ tổng thể dự án hiện đạt 99,63%; dự kiến tổ máy số 1 phát điện thương mại vào tháng 11/2026 và tổ máy số 2 vào tháng 12/2026.

Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có công suất 1.500 MW, tổng mức đầu tư 52.490 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, đang hoàn thiện và trình hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

Nhà thầu đang triển khai các thủ tục để thi công văn phòng tạm, khu nhà ở phục vụ triển khai công trình chính. Dự kiến tổ máy số 1 phát điện thương mại vào tháng 2/2030 và tổ máy số 2 vào tháng 4/2030. Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch III dự kiến phát điện thương mại tổ máy số 1 vào quý I/2031 và tổ máy số 2 vào quý II/2031.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo EVN và các đơn vị liên quan kiến nghị tỉnh tháo gỡ một số vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng các hạng mục để chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục giao đất, thuê đất và quyết toán theo quy định.

EVN cũng đề nghị xã Phú Trạch khẩn trương hoàn thành xây dựng các khu tái định cư để bàn giao cho các hộ dân bị ảnh hưởng./.

Sản lượng điện tháng 9 tăng hơn 10%, EVN tập trung bảo đảm cung ứng trong mọi tình huống Trước yêu cầu bảo đảm điện trong mọi tình huống, EVN yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp về vận hành nguồn, lưới điện, phòng chống thiên tai và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

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