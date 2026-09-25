Thúc đẩy dòng vốn của Canada vào Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Canada, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có cuộc gặp xã giao với Bộ trưởng Tài chính Canada François -Philippe Champagne và làm việc với lãnh đạo Cơ quan Phát triển Tài chính Canada (FinDev Canada), nhằm thúc đẩy hợp tác tài chính, huy động nguồn vốn dài hạn phục vụ tăng trưởng và phát triển bền vững của Việt Nam.



Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Tài chính Canada đã trao đổi về các định hướng hợp tác tài chính và hợp tác phát triển trong giai đoạn tới, đặc biệt là nội dung nhằm triển khai kế hoạch hành động thực hiện

Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã mời Bộ trưởng Tài chính Canada sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2027, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, phối hợp để cụ thể hóa các định hướng hợp tác tài chính và kinh tế song phương.



Trong chương trình làm việc với FinDev Canada, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã có cuộc trao đổi với ông Nick Anstett, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Chiến lược của định chế tài chính phát triển thuộc Chính phủ Canada, về cơ hội hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển thông qua đầu tư của khu vực tư nhân, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính khí hậu, cơ sở hạ tầng bền vững, chuyển đổi năng lượng và nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.



Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá rằng đây là cuộc gặp hết sức hiệu quả, mở ra những cơ hội hợp tác cụ thể nhằm hỗ trợ khu vực tư nhân Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn quốc tế.



Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết FinDev Canada có thể tài trợ vốn trực tiếp cho các dự án, thông qua các tổ chức tài chính trung gian như ngân hàng hoặc tham gia góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp. Những hình thức hỗ trợ này phù hợp với nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững của Việt Nam.



Đáng chú ý là việc hai bên đã thống nhất phương hướng triển khai hợp tác cụ thể. Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, hai bên đã thống nhất yêu cầu FinDev gửi các tiêu chuẩn, điều kiện của các dự án vay hoặc hỗ trợ kỹ thuật hoặc mua cổ phần, cổ phiếu sang Việt Nam. Căn cứ vào đó, phía Việt Nam sẽ lựa chọn các dự án phù hợp với mục tiêu, điều kiện và tiêu chuẩn của FinDev.



Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu duy trì tăng trưởng cao, thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng và phát triển khu vực tư nhân theo hướng bền vững.

Để thực hiện các mục tiêu này, Việt Nam có nhu cầu lớn về nguồn vốn dài hạn với chi phí hợp lý, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics, năng lượng và nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.



Bộ trưởng khuyến nghị FinDev Canada tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư, đồng thời tăng cường kết nối với các ngân hàng, doanh nghiệp và định chế tài chính trong nước nhằm xác định những dự án phù hợp.



Về phía FinDev Canada, ông Nick Anstett đánh giá Việt Nam là thị trường có nhiều tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính khí hậu. FinDev Canada đã triển khai hai khoản đầu tư tại Việt Nam thông qua VPBank và HDBank trong năm 2025, mỗi khoản trị giá 75 triệu USD, góp phần hỗ trợ tài chính xanh, nông nghiệp và khu vực doanh nghiệp tư nhân.



Ông Nick Anstett cho rằng Việt Nam vẫn là một trong những thị trường được FinDev quan tâm trong chiến lược hoạt động 5 năm tới.

Định chế này mong muốn mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực hiện đại hóa lưới điện, lưu trữ năng lượng, cơ sở hạ tầng bền vững và nông nghiệp, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và quỹ hưu trí Canada vào những dự án tại Việt Nam./.

Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nghị viện Canada Chiều 24/9, tại Nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam–Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động.”

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