Mỹ chi gần 2 tỷ USD nâng cấp lưới điện trước nhu cầu năng lượng tăng mạnh từ AI

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 24/9 công bố kế hoạch dành gần 1,9 tỷ USD để nâng cấp lưới điện hiện có, trong bối cảnh sự phát triển nhanh chóng của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) làm nhu cầu điện tăng mạnh.

Khoản hỗ trợ dành cho 31 dự án tại 26 bang, dự kiến bổ sung hơn 23 gigawatt khả năng truyền tải điện, tương đương lượng điện phục vụ khoảng 16 triệu hộ gia đình.

Các dự án sẽ nâng cấp hơn 1.500 dặm đường dây truyền tải và ứng dụng công nghệ mới trên gần 21.000 dặm lưới điện.

Chính phủ cho rằng các dự án có thể nâng độ tin cậy của hệ thống và góp phần giảm chi phí điện cho khoảng 100 triệu người Mỹ. Khoản ngân sách liên bang sẽ đi kèm khoảng 3,35 tỷ USD vốn đối ứng của các đơn vị nhận tài trợ.

Động thái diễn ra khi các trung tâm dữ liệu AI được xây dựng nhanh hơn khả năng bổ sung nhà máy điện mới, làm gia tăng lo ngại về thiếu điện và quá tải lưới điện.

Giá điện tại nhiều khu vực của Mỹ cũng đang tăng nhanh hơn lạm phát, trong đó nhu cầu của các trung tâm dữ liệu được xem là một trong các nguyên nhân.

Trong một phân tích riêng ngày 24/9, tờ Wall Street Journal nhận định quy mô đầu tư xây dựng hạ tầng AI tại Mỹ đang trở thành một trong những khoản đặt cược kinh tế lớn nhất trong lịch sử nước này, vừa tạo việc làm và tài sản, vừa có nguy cơ làm tăng thêm áp lực lạm phát./.

Mỹ quyết giữ vị thế dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo Tổng thống Trump mong muốn duy trì vị thế thống trị toàn cầu về công nghệ, bất chấp hàng loạt cảnh báo nghiêm trọng từ các chuyên gia về những rủi ro mà trí tuệ nhân tạo có thể gây ra.

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