Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà ở xã hội sẽ chất lượng nhưng giá rẻ

Chiều 24/9, tại phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội với cử tri các phường Bình Tiên, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Diên Hồng, Bình Phú, Hòa Hưng và Vườn Lài.

Trả lời cử tri Phan Thị Mỹ Phụng (phường Bình Tiên) về việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết quan điểm của Thành phố làm nhà ở xã hội và nhà tái định cư có tiêu chuẩn như nhà ở thương mại nhưng giá rẻ nhờ những cơ chế đặc biệt như về giá đất.

Đối với vấn đề tái định cư cho người dân, chính sách của Thành phố là tôn trọng từng người dân, để người dân có cuộc sống tốt hơn. Thành phố sẽ cố gắng hỗ trợ để người dân có thể tái định cư gần nơi ở cũ, nhưng vì quy hoạch thành phố không thể “nén” tại các khu trung tâm thêm nữa, nên có thể sẽ có những bà con không được như mong muốn.

Bù lại, hệ thống giao thông kết nối với các khu vực sẽ thuận tiện hơn nhờ các giải pháp mở đường, triển khai phương tiện giao thông công cộng như xe buýt miễn phí, tàu điện... giúp người dân đi lại thuận tiện hơn khi Thành phố giãn dần dân cư ra khu vực ngoài trung tâm.

Đồng thời, các khu dân cư sẽ đều được xây dựng hạ tầng đầy đủ, đồng bộ như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, chợ... Quan trọng là đảm bảo giá hợp lý và có những chính sách tài chính hỗ trợ để bà con có thể tiếp cận được, kể cả nhà tái định cư và nhà ở xã hội.

Các đại biểu Quốc hội gồm ông Trần Lưu Quang (giữa), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh; ông Đỗ Đức Hiển (phải), Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Nguyễn Vũ Trung (trái), Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 6. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Lãnh đạo Thành phố cũng khẳng định với cử tri sẽ yêu cầu công khai tiến độ của dự án và minh bạch về triển khai thực hiện dự án; để người dân biết và ủng hộ.

Chia sẻ nỗi lo của cử tri Phan Thị Ngọc Hương (phường Diên Hồng) về tình trạng kẹt xe trong nội đô, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho rằng, để giải quyết tình trạng này cần có những giải pháp đồng bộ, trong đó đầu tiên là chuyển đổi sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay thế phương tiện cá nhân.

Thành phố sẽ cố gắng có những chính sách để hỗ trợ trong vấn đề này như miễn phí xe buýt; quản lý, điều hành hoạt động xe buýt khoa học tạo sự thuận tiện cho người dân; phát triển đường sắt đô thị... Nguyên tắc là Thành phố không cấm xe xăng mà sẽ áp dụng chính sách về tài chính, kinh tế để khuyến khích người dân chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Liên quan đến bức xúc của cử tri về vấn đề thiếu sách giáo khoa vào đầu năm học, Bí thư Thành ủy cho biết Thành phố có chủ trương cho học sinh được mượn sách giáo khoa để học và trả lại sau khi hết năm học. Nếu không có gì thay đổi, năm sau, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ in sách, lưu trữ trong thư viện các trường, sẵn sàng cho học sinh mượn nếu gia đình có khó khăn trong việc mua sách giáo khoa.

Thông báo đến cử tri về công tác triển khai Luật Phát triển đô thị, Bí thư Thành uỷ Trần Lưu Quang cho biết, Luật Phát triển đô thị trao cho Thành phố những cơ chế mạnh mà trước đây chưa từng có.

Điểm đặc biệt là Luật cho phép Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành những quy định cụ thể để hướng dẫn và thực hiện. Tinh thần chung của Thành phố là sẽ triển khai Luật một cách khẩn trương, rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền và rõ người phải chịu trách nhiệm nếu không làm.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Vũ Trung, đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo đến cử tri về kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa XVI, dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2 và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua./.

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