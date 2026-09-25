Triển lãm hơn 100 tư liệu, hình ảnh “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”

Ngày 25/9, tại Trường Phổ thông Duy Tân (phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk khai mạc Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý.”

Triển lãm gồm hơn 100 tư liệu, hình ảnh về 6 chủ đề gồm: Bản đồ Việt Nam thời quân chủ (thế kỷ XVI - XIX) khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa; Bản trích và Châu bản triều Nguyễn thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa; Bản đồ xuất bản tại phương Tây ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa; Bản đồ Trung Quốc do các nước phương Tây và Trung Quốc xuất bản ghi nhận Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc về Trung Quốc; Các hình ảnh, tư liệu về Hoàng Sa trước năm 1975; Một số hình ảnh về Trường Sa và Hoàng Sa hiện nay và các hoạt động của cán bộ, chiến sỹ hải quân, nhân dân trên đảo.

Đây là những bằng chứng lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông. Những tư liệu, bản đồ, hình ảnh trưng bày tại triển lãm đã chứng minh rằng: Các nhà nước Việt Nam từ thời kỳ phong kiến đến thời hiện đại đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với Hoàng Sa, Trường Sa và nhiều vùng biển đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Triển lãm là hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng trong học sinh và người dân, nhằm góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền của Việt Nam và củng cố tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước của đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài. Đây cũng là dịp giới thiệu với công chúng những hiện vật lịch sử thấm đẫm mồ hôi và máu của biết bao thế hệ người Việt Nam đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2019 đến năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông trước đây (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức nhiều đợt triển lãm lưu động, từng bước đưa những tư liệu, hình ảnh, bản đồ và bằng chứng lịch sử, pháp lý về Hoàng Sa, Trường Sa đến gần hơn với cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân. Qua đó tạo thành một quá trình tuyên truyền liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Năm 2025, ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” được tổ chức tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Hoạt động thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân. Năm 2026, triển lãm được tổ chức tại phía Đông của tỉnh. Phường Bình Kiến và xã Hòa Xuân là hai địa phương phương được chọn để tổ chức nhằm tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân.

Triển lãm lưu động “Hoàng sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” dự kiến bế mạc vào ngày 27/9./.

Đắk Lắk: Khai mạc Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam" Triển lãm góp phần lan tỏa sâu rộng thông điệp về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, giúp công chúng hiểu rõ hơn công lao to lớn của các bậc tiền nhân trong xác lập và bảo vệ chủ quyền.

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