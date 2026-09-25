Dự báo thời tiết ngày 25/9: Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, miền Trung mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày 25/9, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mây, ngày nắng; từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị cục bộ có mưa to. Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 trên nhiều vùng biển.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 25/9:

Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C. Nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo ngày và đêm 25/9, các vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông.

Cảnh báo trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m. Tàu thuyền hoạt động trong các khu vực trên có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy trên biển, gió giật mạnh, sóng lớn.

Trong 24 giờ qua (từ 04 giờ ngày 24/9 đến 04 giờ ngày 25/9), khu vực các tỉnh/thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Thạch Điền 88mm (Hà Tĩnh); Đầu Mối hồ Trung Thuần 128mm (Quảng Trị); Phước Thành 126mm (Thành phố Đà Nẵng); Sơn Tây 107mm (Quảng Ngãi);...

Trong 3 giờ (từ 1 giờ đến 4 giờ ngày 25/9), khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to như Thanh Tân1 43,2mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo trong 06 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi 5-15mm, có nơi trên 50mm; Hà Tĩnh, Quảng Trị 10-20mm, có nơi trên 80mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Thanh Hóa (Công Chính, Thanh Kỳ, Yên Thọ); Hà Tĩnh (Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Hà Linh, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, Hương Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Mai Phụ, phường Hải Ninh, phường Hoành Sơn, phường Sông Trí, phường Vũng Áng, Sơn Giang, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Thạch Khê, Thạch Xuân, Vũ Quang); Quảng Trị (Kim Ngân, Quảng Trạch, Trung Thuần, Tuyên Bình; BắcTrạch, Bố Trạch, Dân Hóa, Đồng Lê, Đông Trạch, HòaTrạch, Hoàn Lão, Kim Điền, Kim Phú, Lệ Ninh, Minh Hóa, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Phú Trạch, Tân Gianh, TânThành, Trường Ninh, Trường Phú, Trường Sơn, Tuyên Hóa, Tuyên Lâm, Tuyên Phú); Đà Nẵng (Bến Giằng, Đắc Pring, Phước Thành; La Dêê, Nam Giang, Phước Chánh); Quảng Ngãi (Sơn Tây, Sơn Tây Hạ; Bờ Y, Đăk Môn, Đăk Pék, Dục Nông, Kon Braih, Ngọc Linh, Sơn Tây Thượng).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội./.

Từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị cục bộ có nơi mưa trên 150mm Từ đêm 24/9 đến ngày 25/9, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.