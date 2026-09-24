Từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị cục bộ có nơi mưa trên 150mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 24/9 đến ngày 25/9, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, tỉnh Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Cảnh báo, từ đêm 25/9 đến ngày 26/9, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

"Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất./.

Miền Bắc sắp mưa dông, thời tiết vào dịp Tết Trung thu sẽ như thế nào? Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ trên 60mm. Riêng Bắc Bộ, mưa tập trung chủ yếu về đêm và sáng.