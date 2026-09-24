Mưa lớn gây nhiều thiệt hại, Đồng Nai tiếp tục cảnh báo ngập úng

Ngày 24/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cho biết, từ 22 đến 23/9, trên địa bàn thành phố xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, kèm theo gió mạnh. Thiên tai gây ra nhiều thiệt hại, làm phát sinh tình trạng ngập úng cục bộ tại một số khu dân cư, tuyến đường và khu vực trũng thấp. Một số nơi nước dâng nhanh, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 22/9, một xe ô tô Hyundai i10 màu trắng bị nước cuốn trôi xuống đập Sở Nhì, phường Bình Long. Qua xác minh ban đầu, gia đình xác nhận phương tiện trên thuộc bà Trần Thị Bích Liên, sinh năm 1980, cư trú tại khu phố Phú Thịnh, phường An Lộc, thành phố Đồng Nai; gia đình mất liên lạc với bà Liên từ 17 giờ ngày 22/9.

Lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm tại khu vực ven bờ và trên mặt đập, xác định phương tiện có khả năng bị dòng nước cuốn ra khu vực gần giữa đập. Đến khoảng 9 giờ sáng 24/9, tung tích của bà Trần Thị Bích Liên vẫn chưa xác định được, lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm, cứu nạn.

Tại xã Bình Minh, nước dâng cao, chảy xiết cuốn 1 người cùng xe máy. Người dân và lực lượng Công an đã kịp thời cứu hộ, đưa người bị nạn đến nơi an toàn.

Ngoài ra, thiên tai gây thiệt hại về nhà ở, tài sản, sản xuất nông nghiệp ở Đồng Nai. Tại xã Bình Minh ghi nhận 1 căn nhà bị sập; 2 căn nhà ở xã Tấn Hưng bị tốc mái. Tại xã Minh Đức, phường Trảng Dài, phường Phước Tân, mưa lớn khiến một số hộ bị nước ngập sâu vào nhà, nước cuốn trôi, làm hư hỏng nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt như máy giặt, tủ lạnh của người dân. Mưa lớn khiến một số diện tích cây trồng, ao cá của người dân ở xã Tà Lài, phường An Lộc bị ngập cục bộ.

Mưa lớn còn gây ra tình trạng ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường, khu vực trên địa bàn thành phố Đồng Nai như: phường Trảng Dài, Long Bình, Phước Tân, đường Đồng Khởi, đường Nguyễn Ái Quốc, Quốc lộ 1A.

Hiện các ngành chức năng Đồng Nai đang tiếp tục kiểm tra, rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại về người, nhà ở, công trình, sản xuất và tài sản, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và phục hồi sản xuất.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai, trong đợt thiên tai vừa qua, các địa phương trên địa bàn thành phố đã chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ.” Tổ chức lực lượng theo dõi diễn biến mưa, mực nước tại các khu vực có nguy cơ ngập úng; chốt chặn, cảnh báo, hướng dẫn người dân và phương tiện tại các khu vực ngập sâu, nước chảy mạnh, có nguy cơ mất an toàn.

Ngành chủ động huy động lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư để hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản, nhất là tại các khu vực nước dâng nhanh, ngập sâu hoặc có nguy cơ mất an toàn. Tiến hành khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước, xử lý các điểm ách tắc cục bộ; kiểm tra các công trình, tuyến đường và khu vực có nguy cơ sạt lở, hư hỏng để kịp thời có biện pháp xử lý.

Sau khi nước rút, các đơn vị liên quan đang tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xử lý nguồn nước sinh hoạt, khử khuẩn và phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Theo số liệu quan trắc, từ 22 đến 23/9, nhiều khu vực trên địa bàn Đồng Nai ghi nhận lượng mưa lớn, từ 45 - 131 mm. Dự báo từ 24 đến 25/9, trên địa bàn Đồng Nai tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến khoảng 80 - 140 mm, có nơi trên 140 mm, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Nhiều khu vực trũng thấp, khu dân cư, tuyến đường ở Đồng Nai có nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập úng cục bộ; thiên tai có thể gây sạt lở, sụt lún tại các khu vực có địa hình xung yếu và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Ngành chức năng Đồng Nai đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, lượng mưa và mực nước; đặc biệt tại các khu vực trũng thấp, ven sông, suối, khu dân cư có nguy cơ ngập sâu và các vị trí công trình, giao thông xung yếu; chủ động triển khai phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân./.

Lực lượng chức năng xuyên đêm hỗ trợ dân vùng ngập ở Đồng Nai Xã Bình Minh huy động lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn; tuyên truyền, vận động các hộ dân ở những nơi nguy hiểm chủ động di tản, bảo đảm an toàn tính mạng.