TP Hồ Chí Minh: Đề xuất quy định ngưỡng nợ thuế khi áp dụng tạm hoãn xuất cảnh

Sáng 24/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Góp ý Dự thảo Luật, ông Bùi Anh Tú, đại diện Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, để đảm bảo áp dụng thống nhất giữa các cơ quan khi thi hành pháp luật cần bổ sung làm rõ nguyên tắc áp dụng các tình tiết tăng nặng về hành vi tái phạm, vi phạm nhiều lần theo hướng là các vi phạm ở trong các điểm cùng một khoản hoặc các khoản trong cùng một điều; bổ sung nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực vi phạm hành chính để đảm bảo hiệu lực pháp lý; làm rõ điều kiện, tiêu chí định lượng cụ thể về tình tiết giảm nhẹ áp dụng trong xử lý vi phạm hành chính, cụ thể như yếu tố “có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập và công tác."

Liên quan đến quy định về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, đại diện Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, do thiếu những quy định chi tiết dẫn đến người chậm nộp thuế dù chỉ 1 đồng hay 1.000 đồng cũng thuộc trường hợp phải cưỡng chế. Vì vậy, nên nghiên cứu quy định một “ngưỡng” nợ tiền phạt mới bị áp dụng chứ không áp dụng với tất cả các đối tượng. Bên cạnh đó, cần sớm ban hành Nghị định hướng dẫn, tạo điều kiện cho người vi phạm có thể nộp phạt trực tiếp tại khu vực cửa khẩu xuất cảnh.

Có chung quan điểm với một số đại biểu, ông Nguyễn Tiến Trung, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng việc thay đổi thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc từ Tòa án nhân dân sang Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có thể dẫn đến tình trạng quyết định xử lý hành chính của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã bị khởi kiện tại Tòa án, làm tăng khối lượng án hành chính trong trường hợp người bị áp dụng khởi kiện quyết định hành chính của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Bên cạnh đó, nếu giao quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã thì cần quy định cơ quan nào kiểm sát tính có căn cứ, hợp pháp, đúng đắn của các quyết định được ban hành, bởi các quyết định này ảnh hưởng lớn đến quyền nhân thân, tự do của người bị áp dụng. Vì vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị giữ nguyên thẩm quyền quyết định của Tòa án nhân dân khu vực, nhằm giảm gánh nặng thụ lý, giải quyết án hành chính cho Tòa án và tránh phải xây dựng cơ chế kiểm sát thủ tục giải quyết của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Cũng theo ông Nguyễn Tiến Trung, trong danh sách các chủ thể được gửi quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng không có Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp, trong khi Tòa án nhân dân là chủ thể có thẩm quyền quyết định biện pháp này (Điều 92 của Dự thảo Luật).

Trong khi đó, Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân đã quy định Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định của Tòa án theo quy định tại Điều 30 của Pháp lệnh này khi có căn cứ cho rằng quyết định đó trái pháp luật.

Để Viện Kiểm sát có thể thực hiện quyền kháng nghị theo quy định, cần ghi nhận nghĩa vụ này tại Điều 92 theo hướng “... quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng còn được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp, cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của họ.”

Quan tâm đến hiệu quả triển khai Luật trên thực tiễn, bà Phạm Thanh Tuyền, Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến đề nghị nghiên cứu thành lập Tổ liên ngành để hỗ trợ cơ sở trong quá trình triển khai luật, do thực tiễn hiện nay cán bộ cơ sở (cấp xã) đang chịu áp lực rất lớn do phải thực hiện một khối lượng công việc lớn, thiếu sự trải nghiệm để giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến xử lý vi phạm hành chính vốn đa dạng và phức tạp.

Bên cạnh đó, bà Phạm Thanh Tuyền đề nghị giao Chính phủ quy định về nội dung khoản 1, Điều 19 thay vì quy định “Cơ quan, người có thẩm quyền được phát hiện, xác minh, tiến hành hoạt động giải trình, xử lý vi phạm hành chính, thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử,” vì thực tế hiện nay, cơ sở hạ tầng từng nơi, từng lúc chưa đáp ứng được kiến trúc thượng tầng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã góp ý vào Dự thảo Luật về các nội dung liên quan đến mức phạt vi phạm hành chính; quy định xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính để xác định vi phạm hành chính; quy định hoãn, miễn, giảm tiền phạt; các vấn đề liên quan đến kỹ thuật lập pháp…

Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) gồm 6 phần, 128 Điều, tăng 3 Điều so với Luật hiện hành; kế thừa 31 Điều; sửa đổi, bổ sung 91 điều, bổ sung mới 4 điều so với Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành./.

Các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ này đã quá thời hạn.