Vĩnh Long: Phạt tù đối tượng lợi dụng mạng xã hội xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Ngày 24/9, Tòa án nhân dân khu vực 13 tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thạch Chanh Tra (sinh năm 1972, ngụ ấp Nô Men, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) 3 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân,” quy định tại khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long, từ năm 2023 đến ngày 28/4/2026, Thạch Chanh Tra sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Thạch Chanh Tra” để đăng phát trực tiếp, công khai nhiều bài viết, video clip; tham gia hội luận trực tuyến có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống các cơ quan Nhà nước và chính quyền địa phương.

Các nội dung này đã được cơ quan chức năng giám định, xác định xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Hành vi vi phạm pháp luật được bị can thực hiện trong một thời gian dài, các bài đăng tiêu cực, sai sự thật của bị can thu hút nhiều lượt xem, lượt thích, chia sẻ trên mạng xã hội, gây dư luận xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước.

Ngày 28/4/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Thạch Chanh Tra về tội danh trên. Ngày 29/4/2026, cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, thu giữ các vật chứng có liên quan.

Quá trình điều tra, Thạch Chanh Tra thừa nhận hành vi phạm tội. Viện Kiểm sát xác định bị can có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên và tái phạm; đồng thời được áp dụng tình tiết giảm nhẹ do thành thật khai báo, ăn năn hối cải.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Thạch Chanh Tra 3 năm 6 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 29/4/2026.

Về xử lý vật chứng, Tòa án tịch thu vào ngân sách Nhà nước một điện thoại di động, trả lại cho bị cáo một điện thoại; đồng thời tịch thu, tiêu hủy các vật chứng còn lại theo quy định. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Việc đưa vụ án ra xét xử nhằm xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng mạng xã hội, thực hiện quyền tự do dân chủ đúng quy định của pháp luật, không xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân./.

Đoàn Bảo Châu bị phạt 7 năm tù về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Đoàn Bảo Châu đã phát các video clip có nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân lên mạng xã hội facebook để tuyên truyền chống Nhà nước.