Vĩnh Long: Thăm, chúc mừng chức sắc, chức việc đạo Cao Đài tiêu biểu

Ngày 24/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện cùng đại biểu các ban, ngành tỉnh đã đến thăm, chúc mừng các chức sắc, chức việc đạo Cao Đài tiêu biểu nhân Hội nghị Nhơn sanh và Đại lễ Vía Đức Diêu Trì Kim Mẫu năm 2026.

Đoàn đã đến thăm Hội thánh Cao đài Tiên Thiên (xã Tiên Thủy), Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo và Ban Đại diện Hội thánh Cao đài Ban Chỉnh đạo (phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long).

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện gửi lời chúc mừng các vị chức sắc, chức việc và đồng bào đạo Cao Đài nhân Hội nghị Nhơn sanh và Đại lễ Vía Đức Diêu Trì Kim Mẫu năm 2026; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Hội thánh Cao đài Tiên Thiên và Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại biểu chúc mừng tại Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long mong muốn, các vị chức sắc tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sống "tốt đời, đẹp đạo," chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng qui định của pháp luật.

Chánh Phối sư Thượng Beo Thanh, Trưởng ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành đối với hoạt động của đạo Cao Đài trong thời gian qua, nhất là nhân các ngày lễ của tôn giáo; khẳng định tiếp tục hướng dẫn chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo phát huy truyền thống đoàn kết, sống "tốt đời, đẹp đạo," tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội và đồng hành cùng địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo sẽ thực hiện tốt đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc, theo phương châm “Phụng đạo yêu nước - Nước vinh đạo sáng,” góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Long và đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng./.

Tín hữu Cao Đài cầu siêu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ ở Công viên Lê Thị Riêng Ngày 6/9/2026, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, Ban Cai quản Họ đạo Chợ Lớn (Cao Đài), thuộc Ban Đại diện Hội thánh (Cao Đài) tổ chức lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước.