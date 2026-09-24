Xã hội

Đồng Nai: Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị cuốn trôi cùng ôtô

Ngày 24/9, lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai đã tìm thấy thi thể bà T.T.B.L, người mất tích sau khi chiếc ôtô bị nước cuốn trôi xuống hồ Xa Cát, phường Bình Long.

Đậu Tất Thành
Lực lượng chức năng sử dụng ca nô và xuồng chuyên dụng rà soát khu vực ven hồ Xa Cát, phường Bình Long, thành phố Đồng Nai, tìm kiếm người nghi bị nước lũ cuốn mất tích cùng ôtô. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
Lực lượng chức năng sử dụng ca nô và xuồng chuyên dụng rà soát khu vực ven hồ Xa Cát, phường Bình Long, thành phố Đồng Nai, tìm kiếm người nghi bị nước lũ cuốn mất tích cùng ôtô. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ngày 24/9, lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai đã tìm thấy thi thể bà T.T.B.L. (46 tuổi, ngụ phường An Lộc), người mất tích sau khi chiếc ôtô bị nước cuốn trôi xuống hồ Xa Cát, phường Bình Long, chiều tối 22/9.

Thi thể bà L. được phát hiện tại khu vực hồ Xa Cát, cách vị trí chiếc ôtô bị nước cuốn trôi khoảng 300 m. Lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân lên bờ và tiếp tục tìm kiếm chiếc ôtô.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, chiều tối 22/9, mưa lớn gây ngập, nước chảy xiết tại khu vực đường Sư Vạn Hạnh, phường Bình Long. Một ôtô màu trắng được cho là bị nước cuốn trôi xuống hồ Xa Cát. Qua xác minh, phương tiện được xác định thuộc về bà L.

Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm, sử dụng flycam rà soát khu vực hồ Xa Cát và mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đến 9 giờ sáng ngày 24/9, thi thể bà L. được tìm thấy.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, mưa lớn khiến nước từ thượng lưu dồn về làm mực nước tại đập Sở Nhì và hồ Xa Cát dâng cao, tràn qua khu vực đập. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân, theo dõi diễn biến mực nước và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm chiếc ôtô của nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)
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